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國家防災日　南消與玉井國小師生防災一起動起來！

▲台南市消防局第二大隊為強化學校對災害防救議題的關注，特與玉井國小一起舉辦防災演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲ 台南市消防局第二大隊為強化學校對災害防救議題的關注，特與玉井國小一起舉辦防災演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年9月為國家防災教育宣導月，為引領民眾回顧災害歷史，從災害經驗學習防災經驗，加強地震緊急避難應變能力，因此9月21日訂為「國家防災日」，提醒大家莫忘921大地震災害警惕，台南市消防局第二大隊為強化學校對災害防救議題的關注，特與玉井國小一起舉辦防災演練。

▲台南市消防局第二大隊為強化學校對災害防救議題的關注，特與玉井國小一起舉辦防災演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

玉井分隊，21日在玉井國小辦理地區「國家防災日防災宣導演練」，藉由消防人員與國小師生大手拉小手共起動起來，特別訂於「9時21分準點」！結合內政部消防署「112國家防災日演習」地震速報演練，帶領大家實做抗震保命3步驟，透過平日踏勘規劃之消防搶救計畫及圖說，指導人員避難疏散與集合動線，除推廣防災意識以外，力求當災害來臨時，全校師生能即時確保安全。

▲台南市消防局第二大隊為強化學校對災害防救議題的關注，特與玉井國小一起舉辦防災演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除配合國家防災日辦理「防災宣導演練」，也結合戲水旺季宣導防溺重點，設計各項活動並加入：水上船艇救溺體驗、水帶瞄子射水技巧、油盤火災滅火器操作要領、各類消防預防更新法規看板講解...等互動式系列活動，更以說故事方式講述日本因震造成核能電廠損壞而引起輻射災害之應變注意要領，另也分享救災經驗與器材展示等防災體驗，提醒大家重視因應氣候變遷，世界各地常有水患或地震，因此不能輕忽大自然反撲，期待寓教於樂於每位大人及小孩。

▲台南市消防局第二大隊為強化學校對災害防救議題的關注，特與玉井國小一起舉辦防災演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲強調，國家防災日已透過CBS警報廣播演練，將國家級警報之文字訊息發送到市民手機，演練「趴下、掩護、穩住」就地避難，如此一來，市民在應對突來災害時，才能臨危不亂充實準備，熟悉應變機制保護自己和家人，將損害降至最低，期以自救、互救達成更好的減災成效。

▲台南市消防局第二大隊為強化學校對災害防救議題的關注，特與玉井國小一起舉辦防災演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，地震隨時可能發生，故透過每一場防災活動，教導民眾正確的防災觀念，平時多一分與家人共作良好防震準備，災時就能少一分突如其來的威脅。

▲台南市消防局第二大隊為強化學校對災害防救議題的關注，特與玉井國小一起舉辦防災演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大隊長王騰毅表示，新穎防災意識隨手可及，有關國家防災日相關活動及抗震應變資訊，可至「消防防災館」網站（https://www.tfdp.com.tw）及消防署「防災虛擬體驗館」（https://nfaxr.com.tw/）網站查詢自學，此外可參加「全民地震網路演練活動」、「防災知識模擬考」，上傳演練照片還可以抽獎帶回家，除學得防災知識以外，還可以獲得獎勵。

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