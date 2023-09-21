921「國家防災日」提升民眾防災知識　蔡英文驗收學校避難演練

▲總統蔡英文前往檢驗學校防災避難演練。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日前往國立新竹特殊教育學校，出席「112年國家防災日—各級學校及幼兒園地震避難掩護演練」時表示，24年前的今天，台灣發生921大地震，造成嚴重的災情。因此將9月21日定為「國家防災日」，希望民眾將防災知識和意識落實在生活中。

蔡英文在抵達後，首先聽取校長賴國誠簡報「112年國家防災日防災演練」，9時21分「強震即時警報系統」警報響起時，依序視導學生就地掩蔽動作、輪椅生下樓疏散及全校師生疏散等演練狀況。

蔡英文表示，24年前的今天，台灣發生921大地震，造成嚴重的災情，政府把9月21日定為「國家防災日」，就是希望民眾將防災知識和意識落實在生活中。

蔡英文指出，今天包括新竹特殊教育學校等全國各地學校，都進行地震避難掩護演練，從演練可以看到，所有同學都能順利收到警報通知，大家在相互協助下，也確實完成防災動作，並且依序到達疏散指定地點，在這當中，學校也透過各種方式，緩解同學們收到警報時的緊張情緒。

蔡英文表示，感謝賴國誠校長和老師們的努力，讓重要的防災教育在特殊教育學校充分落實，這項任務做起來並不簡單，需要更多的心思以及更周全的規劃。大家對學生的付出令人佩服。

蔡英文提醒所有同學，地震與其他天災的威脅隨時隨地都有可能發生。她指出，今年，土耳其、敘利亞和摩洛哥都發生過大地震，全球面對災害的挑戰都在增加。但是，只要做好準備，就能因應災害的發生，保護好自己，也保護好家人。也希望全國同學們可以一起來做「防災小老師」，把學到的防災知識與家人、朋友分享。

蔡英文說，今天教育部同仁也在現場，希望我們大家一起努力，提升校園的防災韌性，給孩子們最安全、最友善的學習環境。

▼總統蔡英文前往檢驗學校防災避難演練。（圖／總統府提供）

