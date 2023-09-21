　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

921「國家防災日」提升民眾防災知識　蔡英文驗收學校避難演練

▲▼總統蔡英文前往檢驗學校防災避難演練。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文前往檢驗學校防災避難演練。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文21日前往國立新竹特殊教育學校，出席「112年國家防災日—各級學校及幼兒園地震避難掩護演練」時表示，24年前的今天，台灣發生921大地震，造成嚴重的災情。因此將9月21日定為「國家防災日」，希望民眾將防災知識和意識落實在生活中。

蔡英文在抵達後，首先聽取校長賴國誠簡報「112年國家防災日防災演練」，9時21分「強震即時警報系統」警報響起時，依序視導學生就地掩蔽動作、輪椅生下樓疏散及全校師生疏散等演練狀況。

蔡英文表示，24年前的今天，台灣發生921大地震，造成嚴重的災情，政府把9月21日定為「國家防災日」，就是希望民眾將防災知識和意識落實在生活中。

蔡英文指出，今天包括新竹特殊教育學校等全國各地學校，都進行地震避難掩護演練，從演練可以看到，所有同學都能順利收到警報通知，大家在相互協助下，也確實完成防災動作，並且依序到達疏散指定地點，在這當中，學校也透過各種方式，緩解同學們收到警報時的緊張情緒。

蔡英文表示，感謝賴國誠校長和老師們的努力，讓重要的防災教育在特殊教育學校充分落實，這項任務做起來並不簡單，需要更多的心思以及更周全的規劃。大家對學生的付出令人佩服。

蔡英文提醒所有同學，地震與其他天災的威脅隨時隨地都有可能發生。她指出，今年，土耳其、敘利亞和摩洛哥都發生過大地震，全球面對災害的挑戰都在增加。但是，只要做好準備，就能因應災害的發生，保護好自己，也保護好家人。也希望全國同學們可以一起來做「防災小老師」，把學到的防災知識與家人、朋友分享。

蔡英文說，今天教育部同仁也在現場，希望我們大家一起努力，提升校園的防災韌性，給孩子們最安全、最友善的學習環境。

▼總統蔡英文前往檢驗學校防災避難演練。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文前往檢驗學校防災避難演練。（圖／總統府提供）

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
藍正龍談復合周幼婷！鬆口「有可能性」
「6大催情食物」情侶必吃　營養師激推：性慾提升
孕婦遭撞「1歲女嬰」腦出血昏迷　消防局還原案情
亞運中華男排直落3擊敗蒙古　闖進亞運12強
砸百萬裝潢新房「卻被說風水不好」　她崩潰不敢搬
快訊／威力彩7.2億開獎了！對中7碼財富自由
百萬YTR收私訊求救！男大生慘變「集團免洗筷」
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」秒喇舌美國帥哥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

在野陣營強攻「進口蛋」議題　綠幕僚：有疫苗採購既視感

台灣震災救災演練19國參與觀摩　蔡英文：新型態無腳本下達狀況

921「國家防災日」提升民眾防災知識　蔡英文驗收學校避難演練

台中大肚市場老舊反映10多年　林靜儀接獲陳情立馬會勘提解方

巴西蛋流向曝光　市議員傻了「蛋商龍頭才說100％國產」卻是最大買家

農業部向民眾黨團報告雞蛋爭議　認業者「冷鏈保存不當」釀大量過期

囤房稅2.0、最低工資法、道安基本法列優先法案　柯建銘：拼儘速修法

賴清德拋「百億癌症新藥基金」　侯辦轟：跟進卻不寫出處「毫無長進」

傳高虹安市府抓內鬼偷渡公文　他曝「真內鬼」：不用整天水很深

幕後／犯眾怒！「2張截圖」害公務員爆氣　蔣萬安急斬觀傳局長

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

毛炸！腳踏車空轉往前騎　詭異15秒監視器全錄下

在野陣營強攻「進口蛋」議題　綠幕僚：有疫苗採購既視感

台灣震災救災演練19國參與觀摩　蔡英文：新型態無腳本下達狀況

921「國家防災日」提升民眾防災知識　蔡英文驗收學校避難演練

台中大肚市場老舊反映10多年　林靜儀接獲陳情立馬會勘提解方

巴西蛋流向曝光　市議員傻了「蛋商龍頭才說100％國產」卻是最大買家

農業部向民眾黨團報告雞蛋爭議　認業者「冷鏈保存不當」釀大量過期

囤房稅2.0、最低工資法、道安基本法列優先法案　柯建銘：拼儘速修法

賴清德拋「百億癌症新藥基金」　侯辦轟：跟進卻不寫出處「毫無長進」

傳高虹安市府抓內鬼偷渡公文　他曝「真內鬼」：不用整天水很深

幕後／犯眾怒！「2張截圖」害公務員爆氣　蔣萬安急斬觀傳局長

中華女足亞運首戰2比1逆轉勝！　賴麗琴、蘇育萱替補建功

在野陣營強攻「進口蛋」議題　綠幕僚：有疫苗採購既視感

營養師曝5個超危險的「NG廚房習慣」！沖洗生肉反而易污染

台灣震災救災演練19國參與觀摩　蔡英文：新型態無腳本下達狀況

詹懷雲演「年輕版藍正龍」被唸：別再吃了！　巫建和穿女裝：高跟鞋能跳繩

《寶可夢加傲樂》Rush 3彈體驗會塞爆玩家…限時四天特殊卡匣等拿

亞塞拜然「奪回納卡區」控制權　衝突始末一次看

孕婦遭三寶撞翻「1歲女嬰腦出血昏迷」家屬怒控　消防局還原案情

LIONS UP！賄選 OUT！　南檢、統一獅攜手宣導反賄選

亞運中華男排直落3擊敗蒙古　闖進亞運12強碰印度

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

政治熱門新聞

幕後／犯眾怒！「2張截圖」害公務員爆氣　蔣萬安急斬觀傳局長

快訊／李昂為「博愛座如何使用」氣憤點名蔣萬安　北市府緊急回應了

侯友宜抱出的南非武官之子　舊金山相擁「沒侯就沒我」

快訊／柯文哲怒了　為雞蛋挑戰賴清德

蛋商才保證國產　竟是進口蛋大買家

知名作家李昂再點名蔣萬安！　強調目的為討論「博愛座如何使用」

大直25戶昨再下陷　李四川曝原因

柯文哲曝財富不自由10件事：吃冰舔蓋

快訊／北市府再爆人事異動！　觀傳局長被蔣萬安「降等」轉參事

行政院通過最低工資法草案　6大重點一次看

被問柯文哲民調下滑是否跟716有關　館長爆粗口：三立記者真他X優秀

直擊／新北連署站支持者嗨翻！　「台灣人的救星郭台銘」

第二波連署站點曝光　郭台銘：將用連署書展示人民對改革的希望

憂「地震頻傳」再次倒塌　大直嚴重受災25戶「9／25起強制拆除」

更多熱門

相關新聞

數位部攜三大電信首次演練「災難漫遊」　緊急狀況可保基本通訊

數位部攜三大電信首次演練「災難漫遊」　緊急狀況可保基本通訊

數位發展部今配合內政部消防署「112年國家防災日大規模震災救災動員演練」活動，與三大電信業者合作進行首次「災難漫遊」演練，模擬當緊急狀況發生時，民眾可藉由跨網漫遊，連到其他業者持續運作的行動通訊網路，保有基本且安全的通訊權益，以實際行動傳達如何提升數位韌性。蔡英文總統也在數位部闕河鳴政務次長陪同下，視導演練過程。

南消六甲分隊深入校園強化防災教育

南消六甲分隊深入校園強化防災教育

南消一大東山分隊防火防震演練

南消一大東山分隊防火防震演練

綠批侯友宜抄襲蔡英文、賴清德論述　侯辦：民進黨才是「抄襲王」

綠批侯友宜抄襲蔡英文、賴清德論述　侯辦：民進黨才是「抄襲王」

921南消七大於校園防震防災宣導

921南消七大於校園防震防災宣導

關鍵字：

蔡英文防災避難

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

「3生肖」財運旺！威力彩今頭獎7.2億　黃金下注時段曝

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面