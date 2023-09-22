仁寶聯手屏東大學共建量子運算中心　促進技術應用+人才培育

▲國立屏東大學與仁寶電腦於9月20日簽署合作備忘錄 。（圖／屏東大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學與仁寶電腦於9月20日簽署合作備忘錄，這次合作將在屏大資訊學院的基礎上，共同設立「量子運算中心」。該中心將由仁寶電腦提供量子數位退火服務，以供屏大資訊學院的研究使用。同時，雙方將聯手在國際期刊上發表研究成果，以推動量子運算技術的研究和應用，培育未來從事相關產業的專業人才。

量子運算技術是近年來發展迅猛的計算領域，擁有令人矚目的指數級運算速度優勢。這種技術在人工智慧、材料科學、藥物研發等多個領域都具有廣泛的應用潛力。在這些領域中，「量子退火系統」是一項重要的量子運算技術，其獨特的量子漲落特性使其能夠從眾多候選解中找到最佳解答，特別適用於解決供應鏈、金融商業服務、交通運輸等領域的組合最佳化問題。

仁寶電腦深刻認識到量子運算技術的發展趨勢，已積極投入相關技術人才的培養，建立強大的技術團隊和研發實力。這次與屏大的合作將由仁寶電腦提供量子數位退火服務，以支持屏大資訊學院的研究工作，並通過國際期刊發表合作成果，共同推進量子運算技術的研究和應用。在全球將量子技術視為戰略議題的背景下，仁寶電腦也成為台灣唯一的本地量子算力服務提供者。

仁寶電腦智慧型裝置事業群陳怡欽處長表示：「仁寶電腦長期致力於普及電腦科技，量子電腦被認為是未來發展的關鍵領域，而屏大很早就開始投身量子運算技術的研究，這也是雙方合作的契機。」

屏大資訊學院歐家和院長指出：「『退火』一詞原本來自煉鋼過程，用於提高金屬品質。這個概念在量子運算領域中引申為同時綜觀整個問題，以找到最佳解決方案，並大幅縮短運算時間。」

屏大校長陳永森表示：「仁寶電腦是全球知名的電腦設計暨製造廠商在推動台灣電腦產業發展中扮演著重要角色，使台灣在全球IT產業中位居重要地位，並感謝仁寶電腦與屏大攜手合作。雖然屏大位於台灣國境的南部，但近年來學校積極轉型，結合最新趨勢，包括資訊學院的電腦科學與人工智慧學系、智慧機器人學系，以及管理學院成立的大數據中心。此外，學校與產業合作，共同使用實驗室，並以高度負責任的畢業生為自豪，其在職場的雇主滿意度達到96.55%。」

這次合作將使仁寶電腦和屏大能夠共同推動量子運算技術的研究和應用，培育未來相關產業所需的專業人才，以滿足台灣和全球市場的需求。