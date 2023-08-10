雙城論壇將簽3項備忘錄　陸委會：北市府已發函主管機關

▲台北市長蔣萬安將赴上海出席雙城論壇。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台北、上海雙城論壇將於8月29日在上海登場，台北市政府已宣布將與上海市政府簽署3項合作備忘錄。對此，陸委會發言人詹志宏10日透露，備忘錄的部分，北市府已發函給相關主管機關，主管機關也正在了解，下一步相信還會有更具體的磋商。

詹志宏在例行記者會上提到，依照往例，雙城論壇的細節都是由台北市政府向外界報告、說明，陸委會一向的立場都是從旁協助。

▼陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



詹志宏指出，目前有訊息透露，雙方會簽署備忘錄，據他們了解，北市府已經發函給相關主管機關，所以相關機關也正在進行了解，至於下一步，相信北市府還會派員跟對方來進行比較具體的磋商。

詹志宏也強調，行程的具體內容確實是由台北市政府來公布，陸委會會應邀提供意見，「我們提供的意見是善意的，是希望這些交流能夠按照往例，很平順的來舉行，特別是以雙城論壇來講，是兩個城市的市政交流，所以在這個框架下，我們會提醒他們要注意的事項，避免他們被中共政治干擾，也避免國內的一些人士有不同的解讀，讓這個活動能夠平順，這是我們最重要的立場與角色。」