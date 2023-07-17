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深化海洋教育　花蓮與法菲特大溪地航海組織簽署合作備忘錄

▲花蓮南島考察團與法菲特大溪地航海組織以原住民歌謠及舞蹈彼此交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮南島考察團與法菲特大溪地航海組織以原住民歌謠及舞蹈彼此交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府2023南島極點考察團一行人於15日抵達玻里尼西亞法屬大溪地，行程首站拜訪法菲特-大溪地航海組織並正式簽署傳統海洋合作備忘錄，進一步深化花蓮與大溪地彼此在造船技術以及航海知識傳承與教育的交流與學習。

▲花蓮南島考察團與法菲特大溪地航海組織以原住民歌謠及舞蹈彼此交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府與法菲特大溪地航海組織簽署合作備忘錄。

法菲特-大溪地航海組織（Faafaite-Tahiti Voyaging Society）表示，非常歡迎花蓮縣長徐榛蔚以及縣府南島考察團來到大溪地，組織的宗旨就是希望重新與其他太平洋島國的人民及海洋文化連結，此次簽署合作備忘錄即是以促進海洋教育為目標，分享造船與航海之知識與理念，就如同徐縣長所言，我們因著水而連結，我們就是一家人，再次感謝大家遠道而來！

▲花蓮南島考察團與法菲特大溪地航海組織以原住民歌謠及舞蹈彼此交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚致詞，介紹並分享花蓮之美，也感謝正式與法菲特大溪地航海組織簽署合作備忘錄。

花蓮縣長徐榛蔚致詞提到，很榮幸也很高興能夠在尊貴的傳統帆船上，以神聖的儀式與航海組織的夥伴們會面，締結實質友好關係，也很感謝這一切精細的安排與款待。徐縣長說，人的身體有75%都是水，地球也有75%都是海洋，顯現水是生命的泉源，更是地球連結的臍帶，再次感佩法菲特航海組織對於海洋文化及航海傳統的堅持，而在遠古時代台灣子民曾駐足大溪地，現在我們誠摯歡迎大家駕駛著這艘帆船順著黑潮洋流找到台灣、回到美麗的花蓮。

▲花蓮南島考察團與法菲特大溪地航海組織以原住民歌謠及舞蹈彼此交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚致贈精美伴手禮予法菲特大溪地航海組織。

原民處代理處長督固‧撒耘引言則提到，很高興再次拜訪大溪地，早在今年3月份時與縣府先發團就曾到訪大溪地，也與法菲特-大溪地航海組織重要成員進行交流，感謝當時的熱情款待，他也感佩組織執行長年僅25歲，但是航海經驗卻超過8年，在這片幾千公里的海域上，她的航海里程數已逾好幾萬公里，而該組織目前正全力推動大溪地民族造船技術以及推廣造船知識、海洋教育到各個學校，對南島文化傳承貢獻卓著。

▲花蓮南島考察團與法菲特大溪地航海組織以原住民歌謠及舞蹈彼此交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府與法菲特大溪地航海組織簽署合作備忘錄大合照。

花蓮縣政府2023南島考察團於玻里尼西亞法屬大溪地正式與法菲特-大溪地航海組織（Faafaite-Tahiti Voyaging Society）簽署傳統海洋合作備忘錄，雙方以促進海洋教育為目標，彼此分享造船與航海之知識與理念，以及分享原住民海洋文化之復振進程，促進原住民海洋教育之交流等，並建立深厚情誼。

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