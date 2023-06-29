整合在地救災資源　南消與奇美實業續簽合作備忘錄

▲台南市消防局與奇美實業股份有限公司共同簽署合作備忘錄(MOU)，以期災時在救災資源及能量不足下可相互支援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

火災搶救過程往往需要投入大量救災資源，面對救災資源耗盡不足時，仰賴在地公民營機關提供救災能量實為方法之一，為此，台南市消防局自2019年起，除整合在地可用救災資源外，並與在地廠區內設有消防隊之公民營機關簽署合作備忘錄，藉此提升救災效率並保障民眾生命財產安全。

台南市雖貴為文化古都，但轄下仍有20餘處工業區，面對工廠林立，消防局雖將台南市劃分為8個救災救護大隊，並在各大隊內配置有各式消防車與救災資源因應，但救災能量並非無極限，在消耗殆盡下，仰賴在地公民營機關提供各式災害搶救資源亦為方法之一，故自2019年起，消防局整合在地可提供救災資源之公民營機關，其中因為奇美實業股份有限公司對廠內消防與工安特別重視，均在廠區內自主成立消防隊並採購消防車或器材車，於是在2019年共同簽署合作備忘錄(MOU)，以期災時在救災資源及能量不足下可相互支援。

市長黃偉哲表示，簽署合作備忘錄每2年續簽1次，疫情嚴峻下，在地企業雖有受到經濟的衝擊與影響，卻仍同意與台南市消防局續簽合作備忘錄，除展現企業在地深根並不忘善盡社會責任外，也展現願意一起守護台南市公共安全之決心。

消防局局長李明峯表示，簽署合作備忘錄迄今，已向奇美實業股份有限公司提出8次工廠火警救災時協勤任務與2次大型防災演練共同參與，不管平時演習或災時協勤，有民間力量挹注消防救災能量，將可增加台南市面對長時間救災之韌性，並保障企業與民眾之生命財產安全。