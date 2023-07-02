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建立防救災夥伴關係　花蓮5社區協會與企業簽訂合作備忘錄

▲花蓮縣政府舉辦「水患自主防災社區指揮官座談會暨企業座談會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府舉辦「水患自主防災社區指揮官座談會暨企業座談會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府2日於福容大飯店舉辦「花蓮縣水患自主防災社區指揮官座談會暨企業座談會」，縣長徐榛蔚親自頒發感謝狀予防災合作企業，並主持社區發展協會與企業簽訂合作備忘錄，建立共識，進行社區防救災能力強化之合作，作為國內企業社區防救災夥伴關係之模範。

▲花蓮縣政府舉辦「水患自主防災社區指揮官座談會暨企業座談會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣府與企業簽訂合作備忘錄。

花蓮縣共五個水患自主防災社區，分別為花蓮縣社區營造國光促進會、花蓮市民生社區發展協會、花蓮市計工社區發展協會、花蓮縣吉安鄉仁和社區發展協會以及花蓮縣豐濱鄉八里灣部落發展協會，水患自主防災社區承蒙各企業愛護，簽訂合作備忘錄，在災前整備、災中應變與災後復原階段，提供各種人力、物力的協助，縣府因此透過座談會表揚持續合作、願意付出人力與資源之企業，提升防災量能，並邀請協力企業廠商齊聚一堂，進行科技防災座談，落實企業社會責任。

▲花蓮縣政府舉辦「水患自主防災社區指揮官座談會暨企業座談會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「自助、互助、公助。」縣長徐榛蔚表示，在災難來臨前，我們首先要了解環境自助，保護自我，再互相協助，最後公助，感謝在地居民及企業的無私奉獻，在人力物力上，提供可靠的資源，成為強大的後盾。而氣候變遷的影響已經遍及地球每個角落，日前梅雨以及滯留鋒面帶來的降雨，都是短時間內的強降雨，單靠傳统的氣象預報，已經無法面面顧到，因此，花蓮縣政府對水患防災非常重視，除了持續辦理水患自主防災社區維運、添購科技監測設備配合中央水利署的即時水情警戒，與第九河川局、公所的同仁等相關單位，都會提早預做準備，可以更快速的反應各種極端的天候化，提供迅速的反饋及協助。

▲花蓮縣政府舉辦「水患自主防災社區指揮官座談會暨企業座談會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚也盤點花蓮縣各鄉鎮市排水系統及抽水站的使用情形，皆發揮最大功效，為因應人口結構的變化及城鄉發展，縣府也陸續針對中南區部分社區進行排水系統整建，強化疏濬功能，並確保完工後農民灌溉用水無虞。同時也委由各公所針對易淤積河段、區域排水及市區排水，優先進行汛期前清淤計畫，確認排水無虞，汛期來臨前做好因應準備，提供鄉親安全的家園，保障縣民生命財產安全。

▲花蓮縣政府舉辦「水患自主防災社區指揮官座談會暨企業座談會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚歡迎更多企業加入合作防災的行列。

會中由花蓮縣五個水患自主防災社區，負責任的良心企業，共同簽訂防災合作備忘錄，無論在汛期前的演習整備、或遇到天然災害時須提供的救援物資，作為居民強而有力的後盾。建設處長鄧子榆也代表縣府簽訂合作備忘錄，希望拋磚引玉，未來能有更多企業能加入合作防災的行列，讓愛擴及全縣，共同營造「自助、互助、公助」的防災系統。

簽訂合作備忘錄之花蓮企業包括程順國際有限公司、建華企業社、悟源飯包、晶晶花卉坊、老紹餐館、世通遊覽車客運股份有限公司、公正街冷熱部。出席貴賓包括經濟部水利署第九河川局長王國梁、交通部中央氣象局花蓮氣象站主任譚廉、立法委員傅崐萁服務處主任蔡瑞璋、縣府建設處長鄧子榆、各社區發展協會理事長及企業皆到場見證。
 

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防救災夥伴關係社區協會企業簽訂合作備忘錄

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