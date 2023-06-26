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變廢為寶！外來種銀合歡變身生質燃料　3方合作簽署備忘錄

▲▼花蓮林管處長黃群策（中）、九河局長王國樑（左）以及台泥和平分公司廠長魏家珮（右）共同簽署。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮林管處長黃群策（中）、九河局長王國樑（左）以及台泥和平分公司廠長魏家珮（右）共同簽署。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

外來種植物移除後的殘株不再只是垃圾！花蓮林區管理處、水利署第九河川局與台泥和平分公司26日共同簽署「花蓮外來入侵植物資源化合作備忘錄（MOU）」，將林管處和九河局清除的外來種廢料提供台泥和平分公司進行資源利用，透過三方合作，邁向花蓮地區資源永續利用及節能減碳目標，促進生態復育與經濟發展良好平衡。

26日由林管處長黃群策、九河局長王國樑以及台泥和平分公司廠長魏家珮共同代表簽署。九河局長王國樑表示，木瓜溪華隆護岸初英堤段高灘地因銀合歡入侵造成嚴重危害，因此，與林管處合作，分區分階段逐步清除，以人為介入方式加速原生植物的復育。簽署MOU、加入台泥新夥伴，透過跨領域合作，三方強強聯手，實現資源永續利用的近程。

▲▼花蓮林管處長黃群策（中）、九河局長王國樑（左）以及台泥和平分公司廠長魏家珮（右）共同簽署。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

林管處長黃群策進一步說明，自2021年起開展九河局管轄「木瓜溪華隆護岸高灘地外來入侵植物清除暨生態植被復育計畫」，逐年清除佔據高灘地的銀合歡，並進行後續原生樹種造林。銀合歡種子產量高且具有強勁的萌發力，為避免剷除後銀合歡於裸露土地的種子再次萌發，採取破碎並堆置現場，再種植原生速生樹種。與台泥和平分公司合作，希望將剷除的銀合歡木材進一步轉化為可利用能源，取代工業燃料，除可解決外來種入侵的問題、降低移除成本，同時達到國土綠網復育減碳的目標。

▲▼花蓮林管處長黃群策（中）、九河局長王國樑（左）以及台泥和平分公司廠長魏家珮（右）共同簽署。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台泥和平分公司廠長魏家珮指出，台泥和平廠長期秉持著循環經濟的理念，多年來協助處理半導體封裝業、鋼鐵業、紙業等行業的煤灰、還原碴、紙漿汙泥、壓模膠等一般事業廢棄物。這些廢棄物不僅可做為燃料使用，燃燒後產生的底渣還可替代部分水泥原料，從而減少礦石開採和燃煤使用。

林管處成功促成3方合作，將銀合歡木材變為生質燃料納入循環經濟範疇，可提供更有效益的利用方式，為生態復育盡一份心力。希冀未來能延續合作模式，並將合作範圍擴展至整個花蓮地區，實現環境和經濟雙贏。

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