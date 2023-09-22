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台灣文博會5大展區攻略！空總「巨大馬戲棚、鷹架CPU」點亮市中心

▲▼2023臺灣文博會在9/22~10/1展開。（圖／文化部）

▲2023台灣文博會在9/22~10/1展開，首度合體的「雙馬戲篷」、「鷹架CPU」等限時10天點亮市中心。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

2023台灣文博會自今（22）日起至10月1日「連續10天」開跑，其中主展區「空總台灣當代文化實驗場」，以「打開空總」為企圖，有巨大雙馬戲篷首度合體現身台北；還有施工鷹架變身的科技藝術裝置「鷹架CPU」，以及「DOME穹頂展演實驗場」點亮北市中心，讓大家對空總的未來有更多想像。其他展區還包括：國家鐵道博物館、松山文創園區、花博、華山等。

▲▼2023臺灣文博會在9/22~10/1展開。（圖／文化部）

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▲▼「鷹架CPU」以古蹟修復中的工地鷹架，轉換為聲光裝置藝術。（圖／文化部）

▲▼2023臺灣文博會在9/22~10/1展開。（圖／文化部）

●空總當代文化實驗場（C-LAB） 

以古蹟修復中的工地鷹架，轉換為聲光裝置藝術「Working in Progress X 鷹架GPU」；搭配FOCA的雙馬戲篷，以科技裝置帶入表演藝術，華麗變身融入主題館、地方館、藝術銀行、戶外藝術裝置、傳統竹工藝挑戰建築的跨領域實驗創作、科技體驗等。透過耳目一新的空總新樣貌，帶給觀眾多元的感官體驗，更以跨界、重組、協作的精神，引動出下一波文創趨勢。

▲▼2023臺灣文博會在9/22~10/1展開。（圖／文化部）

▲▼「2023台灣文博會」與「FOCASA馬戲藝術節」強強聯手，首度合體雙馬戲篷，打造戶外馬戲樂園，連續10天帶來近百場演出。

▲▼2023臺灣文博會在9/22~10/1展開。（圖／文化部）
 
●國家鐵道博物館「微開箱」

國家鐵道博物館籌備處以「鐵博．新生」為概念，規劃「鍛冶工場」、「客車工場」、「總辦公室」、「澡堂」4大展區，帶領大家認識台灣在地的鐵道文化，以「微開箱」方式讓大眾一窺古蹟空間結合鐵道元素的魅力。

▲2023文博會期間，國家鐵道博物館籌備處推出「DR2303號藍皮柴油客車試乘體驗」，是久違在北市地表上看到火車行駛的風景。（圖／文化部）

同時，還提供民眾搭乘動態行駛的「藍皮文博號」DR2303號柴油客車，喚起懷舊復古的情懷，也是久違看到火車在台北市區地表上行駛的風景。這也是在「國家鐵道博物館」正式開館前，搶先看見結合鐵道文化及藝術展演的多元面向，展示國定古蹟台北機廠轉型、重生的初步階段成果。
 
●松菸地方主題館

松山文創園區呈現台灣各地風土的地方主題館，從生態學的「野化論」為詮釋主軸，設計4大展區包括：跳浪穿山、跨域盛典、野化推手、野生捕貨。

更首度邀集百家工藝品牌，以「島嶼．旅物選」辦理主題商展，從島嶼的山、海及城市等，結合信仰、風土民俗及地方特色，以選物的概念出發，將台灣傳統工藝結合創意潮流，重新進入現代生活的工藝之美做出完整的呈現，堪稱史上最好買的文博工藝展場。

▲▼「2023臺灣文博會」主題策展與商展區，在花博、華山、松菸舉行。（圖／文化部）

▲「2023台灣文博會」主題策展與商展區，分別在花博公園爭艷館、華山、松菸舉行。（圖／文化部）
 
●200家IP花博大集合

延續過去舉辦文博IP類型品牌商展的經驗，2023台灣文博會邀集授權代理、原創角色、插畫 /設計/藝術3大類型，超過200家IP參展，在花博公園爭艷館吸引人們眼球。更特別於戶外設置展演活動區，辦理發表會、粉絲見面會等周邊活動，讓粉絲有機會更近距離與自己喜歡的IP親密互動。
 
●IP特有種出現華山

在華山1914文化產業園區，規劃「台灣特有種：有種IP站出來」主題館，呈現台灣IP軟實力，更擴大各類別新創業者參與，鼓勵年輕世代投入，藉由更細緻規劃商展文創品項類型，提升商展的專業度，強化專業買家的商機交流，締造更有利的展銷合一平台。

文策院也首度參與文博會，邀集韓國IP代表性人物韓國艾康尼斯娛樂公司導演Thomas Hankil Nam等參與IP商展，藉由國際交流論壇，為台灣IP爭取更多國際授權的機會。

●跨縣市5個副展館
 
「2023台灣文博會」更首次跨出單一縣市，包含國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣史前文化博物館、國立台灣工藝研究發展中心、熱蘭遮博物館等5個副展館，也推出精彩特展。

▲▼2023臺灣文博會在9/22~10/1展開。（圖／文化部）

▲2023台灣文博會在9/22~10/1展開，文化部長史哲也表示，此次以更大幅度的「打開空總」，讓大家對空總的未來有更多想像。（圖／文化部）

文化部長史哲也表示，此次文博會以「空總」作為文化策展主要場域，是為了呼應各界對於空總的期待，試圖以更大幅度的「打開空總」，讓大家對空總的未來有更多想像，包括FOCA的馬戲棚，打破空總過去硬梆梆的空間；還有修復中的鷹架，創造文化科技舞台；DOME穹頂展演實驗場，再次挑戰沈浸式體驗的可能；藝術銀行展現10年成果等，期待透過這些精采策展，讓大家看見空總，使它成為未來首都最重要的文化投資。

史哲也預告，明年文博會主辦場將在台南市，恰好是1624年荷蘭人殖民台灣南部後的400年，還將有澎湖館、主題館等，讓台灣的文化能量在國際呈現更高的價值。

2023台灣文博會官網：https://www.creativexpo.tw/zh/

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