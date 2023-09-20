你跟10年前是同一人嗎？藝術銀行10周年特展　窺藝術家10年流變

▲藝術銀行10周年特展「上半場比數10：10」，將於9/22-10/1在「2023臺灣文博會」空總展區展出。（圖／臺灣美術基金會提供）

記者林育綾／台北報導

「此刻的我與10年前的我是同一個人嗎？」文化部推動「藝術銀行」計畫由臺灣美術基金會執行至今10周年，推出特展「上半場比數10：10」，透過89件作品、40位藝術家的10年創作主題，不僅一窺藝術家10年的流變，也引發觀眾自我對話，特展將於9/22-10/1在「2023臺灣文博會」空總展區展出。

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▲藝術銀行「上半場比數10：10」特展，展場設計呼應野地的未經修飾、環保永續的趨勢，採建築鷹架原始樣貌。（圖／臺灣美術基金會提供）

「藝術銀行」計畫旨在透過藝術品租賃與創意合作，營造多樣的藝術欣賞環境，活絡視覺藝術產業。今年適逢藝術銀行10周年，臺美會於「2023臺灣文博會」空總展區成立主題館，推出「上半場比數10：10」特展。策展人胡永芬以10年作為時間維度、藝術銀行購藏作品作為空間向度，呈現40位臺灣藝術家共89件作品，展覽將於「圖書館展演空間」、「通信分隊展演空間」共同展出。

10周年特展將在台中、台北兩地展出，台中場全年展覽「帶一片風景走」，以藝術走入街區、串聯店家為計畫核心。而台北文博場「上半場比數10：10」特展，則是回應此屆展會「野生臺灣」總策展主題，透過藝術家10年間創作發展的同與異、作品展示如島嶼分布的分區策略，展現臺灣藝術家特有種的原創、野性生存基因。

另一方面，展場展示設計則呼應野地的未經修飾、環保永續的趨勢，採建築鷹架立柱的原始樣貌、不同尺度結構與可以回收的板材，以增加作品表情及閱讀趣味。

▲藝術銀行10周年特展於台中、台北兩地展出，於圖書館2F設計藝術銀行專區回顧10年精彩成果。（圖／臺灣美術基金會提供）



回顧這10年，小至個人生活、大至國際間態勢，人們看見新媒體網路時代、世紀病毒帶來全球生活型態的翻轉，體現在日常生活的各方面；而參展的青年藝術家，則以獨特的創作語彙，彰顯個人回應世界的各種姿態。

策展人胡永芬從藝術銀行10年收藏裡，挑選已逐漸展露頭角的藝術家舊作品，作為梳理的起點，同時另邀藝術家提出一件足以傳達他們當下創作狀態的新作品，兩者併置展出。每位藝術家透過「10年之間」自己兩件作品的對位，像極了大衛．芬奇電影「Fight Club」（鬥陣俱樂部）裡狂飆無邊的自我辯證、腦內戰鬥。

▲▼展覽中每位藝術家透過10年之間自己兩件作品的對位，開啟了對話。（圖／臺灣美術基金會提供）



展覽也邀請觀眾尋找藝術家10年前後的創作，並透過展場分區關鍵字，打開對作品的想像與詮釋。除了有策展人導覽，分享她如何從數千件作品抽絲剝繭選件、爬梳藝術家的發展脈絡，也特別規劃「藝術銀行租賃員陪我看展」專題導覽活動，將與觀眾分享各種有趣的租賃經驗談。

「上半場比數10：10」展覽資訊

展覽時間：2023/09/22-2023/10/01

展覽地點：2023臺灣文博會空總展區（圖書館展演空間、通信分隊展演空間）

展覽詳情：Facebook「Taiwan Art Bank 藝術銀行」