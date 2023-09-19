空總打造9名「AI引路人」限時10天現身！台灣文博會開展倒數

▲空總推出《打開空總 X AI 多重未來》特展，以最夯的AI技術打造9個虛擬人物，引導觀眾參與想像空總的未來。（圖／台灣當代文化實驗場提供）

記者林育綾／台北報導

2023台灣文博會即將於9月22日展開，其中主展區「空總台灣當代文化實驗場」將推出《打開空總 X AI 多重未來》主題策展，以最夯的AI技術打造9個虛擬人物，引導觀眾也變身為「AI建築家」參與想像空總的未來建構，特展期間也將舉行多場AI工作坊與導覽活動。

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▲9個虛擬人物各有特色。（圖／台灣當代文化實驗場提供）

文化部表示，二次世界大戰後，政府在首都台北開始進行國家級文化投資，包括1950至1960的具有複合型文教特色的「南海園區」、1970年的「國父紀念館」、「中正紀念堂」、「國家兩廳院」等。不過由於都市人口快速提升，擠壓了藝文設施的空間；自從國家兩廳院建設後，台北已經有將近40年的「國家級文化投資空白期」。

在現有場館量能，逐漸無法滿足國內逐漸累積的藝術能量、新興藝術創作，對於新型態的大型國家級文化設施需求逐漸產生，而台灣豐富多元的文化藝術潛力，也需要一個可以在首都匯聚的中心及對國際展現的窗口。

▲空總推出《打開空總 X AI 多重未來》特展，邀請觀眾參與想像空總的未來。（圖／台灣當代文化實驗場提供）

文化部指出，文博會主展區的空總所在基地，是台北市中心目前僅有的大面積土地，佔地超過7公頃，並擁有美麗的古蹟和綠化空間。自2012年空軍總部遷址，2018年文化部接手成立「台灣當代文化實驗場」（C-LAB）後，透過景觀改造、卸除圍牆、舉辦藝術與科技展演等活動，對外開放，也引起各界對於空總未來運用構想的眾多討論。

此次《打開空總 X AI 多重未來》展覽，就是希望打破過去國家建設多是由上而下單一方向進行，而要讓文化權利的主體「民眾」，藉由更多的想像，一起成為未來空總建設的關鍵角色。

▲▼「9個AI虛擬人物」引導觀眾，參與「空總未來」的建構。（圖／台灣當代文化實驗場提供）

展覽透過對舊空總基地的歷史更迭介紹，為觀眾建立空間背景脈絡，並由「9個AI虛擬人物」引導觀眾，參與「空總未來」的建構。民眾運用AI技術形成的空總未來建築構圖，除了可以立即融入於策展內容本身，還可以自行保存下來或分享到社群；讓人人都能化身AI建築家，共同打造「打開空總」後，各種可能的建築風格。





▲《打開空總 X AI 多重未來》由實踐大學設計學院VISION BASE策展，以AI人工智慧輔以建築模型，創造空總的多重未來想像。（圖／實踐大學設計學院 VISION BASE提供）

《打開空總 X AI 多重未來》由實踐大學設計學院VISION BASE策展，並由實踐大學建築設計學系主任王俊雄及媒體傳達設計學系主任陳威志統籌策劃，協同都市設計學會理事長梁豫漳、實踐大學建築設計學系助理教授盧彥臣共同參與。合作單位包括中華民國都市設計學會、底醞敘事股份有限公司、木下曰本動畫有限公司，集結各界專家進行數據分析、內容規劃及畫面呈現。

特展期間也將舉行多場AI工作坊、導覽活動，由建築系教授與都市設計專家等，專業帶領參與者深入探討首都城市開發及空總發展議題，以互動性的方式，多方面討論首都文化的未來。