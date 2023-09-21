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限時10天！巨大馬戲棚、鷹架舞台點亮北市　文博會開幕晚會搶先看

▲▼空總「舊辦公大樓」及「戰情大樓」施工鷹架，將華麗變身為科技藝術裝「Working_in_progress_X_鷹架GPU」。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

▲空總「舊辦公大樓」及「戰情大樓」施工鷹架，將華麗變身為科技藝術裝置。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

記者林育綾／台北報導

「2023臺灣文博會」開幕晚會將於今（21）日晚間7點，在空總「臺灣當代文化實驗場（C-LAB）」舉行，意味著台北將有巨型雙馬戲篷、鷹架變身的科技藝術舞台，未來連續10天點亮市中心；晚會將在「Working in Progress X 鷹架GPU」作品前展開，活動免費入場，藉由光影、科技、表演，搭配夢幻馬戲篷，搶先感受文博會魅力。

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▲除此之外，還有巨型雙馬戲篷首度合體，連續10天帶來夢幻演出。（圖／文化部提供）

「2023臺灣文博會」將於9/22~10/1舉行，而21日晚間的開幕晚會演出，由國家文藝獎舞蹈類得主古名伸擔綱編舞總導演、馮建彰為視覺影音統籌設計、時尚服裝設計師許艷玲擔任造型設計，共同打造「表演藝術x科技影音x時尚潮流」開場。

其中馮建彰團隊，將施工鷹架變身為「Working in Progress X 鷹架GPU」，成為一個具有未來科幻感、超大型實體與數位裝置藝術作品，將過去空軍的古蹟大樓，化身為一座可與未來對話的超大型運算GPU。文博會9/22-10/1期間，每天晚間5點半～8點將輪流播映光影沈浸式演出。

▼影／ 「2023臺灣文博會」開幕晚會（彩排）搶先看：

而開幕晚會中，舞台上12位舞者將透過肢體，展現多層次的分裂與交融；音樂創作更融合過往空軍戰情「空襲警報」聲響；工地鷹架樣貌轉換成敲擊節奏；服裝打破制式概念，以外太空異型呈現一片片的螢幕，藉由燈光、色彩不斷撒落在舞者身上。

舞台後方的「戰情大樓」，則如同宇宙未來的GPU，強光閃爍、色彩變化，運算未來的核心載體與表演者共創超現實的未來科幻感，象徵著空總正邁向多重未來的新想像。

在重節奏的打開空總聲光秀後，緊接著由「FOCA福爾摩沙馬戲團」與日本藝術家髙橋匡太 TAKAHASHI Kyota合作，聯手展現點亮空總的夢幻世界，藉由舞者穿戴充滿魔力色彩、會發光的雲形圈圈（KIRARA RING），搭配巨大且魔幻的馬戲篷等夢幻流動畫面，還有可愛精靈的精彩表演，一起點亮空總，迎接「2023臺灣文博會」盛大開展。

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