15公尺戶外穹頂劇場！全台最大球體沈浸式影音　裸眼VR登陸空總

▲2023台灣文博會打造全台最大球體、超高解析度沉浸影音體驗，裸眼就能欣賞的VR穹頂劇場展演「FUTURE_VISION_LAB_2023」。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

記者林育綾／台北報導

2023台灣文博會將於9/22~10/1開跑，其中主場館「空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）」除了可以欣賞雙馬戲篷表演、鷹架GPU科技藝術裝置，東草坪將再打造全台最大球體、超高解析度沉浸影音體驗，裸眼就能欣賞的VR穹頂劇場，白天是巨型公共藝術，夜間有如發光的貝殼，搭配科技應用作品展演，帶給民眾全新感官體驗。

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▲空總推出的DOME穹頂展演實驗場，是直徑15公尺、全台唯一巨型移動式戶外穹頂劇場，內部空間擴大到能容納百人。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

空總C-LAB科技媒體實驗平台，今年推出的DOME穹頂展演實驗場，以演算生成的數位建築外型，突破之前直徑12公尺，打造直徑15公尺、全台唯一巨型移動式戶外穹頂劇場，並強化包覆式聲場及雙層影像配置構造，使內部空間擴大到能容納百人。

新型態投影膜片、超高解析沉浸影像空間，總運算解析將達22K，搭配台灣聲響實驗室升級聲響系統打造沉浸聲場，讓視覺、聲響與藝術家的內容創作同步整合，打造接軌國際規格的創作環境。

「DOME」在外觀造型構造設計上，以線性交疊並採模組化及輕量設計，以利於快速組裝與拆卸，讓外部光影配合雙層構造，產生猶如「光貝」般的意象，讓展演不限於內部演出空間，從外部仍可感受數位訊號的流動，成為可參與、互動的公共藝術，觀眾也是展演互動的共創者。

▲▼2023台灣文博會打造全台最大球體、超高解析度沉浸影音體驗，裸眼就能欣賞的VR穹頂劇場展演「FUTURE_VISION_LAB_2023」。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）



此次最大球體沈浸劇場展演命名為「FUTURE VISION LAB 2023」，場域內的展演節目將採取輪播的形式，觀眾現場排隊依序入場。

演出節目共呈現4大展演單元，分別為藝術家自由投件的「開放徵件」、歷年代表作「精選策劃」、與文策院合作推出的「TAICCA Spotlight」、與加拿大SAT（Society for Arts and Technology）科技藝術中心合作的「SAT Fest」等，並於每場次開頭放映由黑川互動操刀的精彩開場影像，總計共22件作品。

▲▼全台最大球體、超高解析度沉浸影音體驗，裸眼就能欣賞的VR穹頂劇場展演，2023文博會期間可到空總展區先睹為快。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

作品《植物情人》將黃湘玲繪製的台灣第一本水彩古典植物繪本系列作品，重新詮釋呈現；而《彼岸 in DOME》虛構了夢境中映射的現實世界，觀眾成為那位重生的旅客，跟隨著來自地底的信號前往彼岸；《EXO CORTEX 2.0》探討AI機器人等奇幻經驗。

同時也邀請歷年在DOME展演的團隊及國際作品共同展出，讓觀眾持續在沉浸影像中，探索360度視覺及聽覺感官饗宴。

「FUTURE VISION LAB 2023」DOME以模組組裝移動式設計，在台灣文博會展期結束後，讓延伸性的巡迴演出有更多可能性，文化部表示，期待在2024年達成國際文化交流目標，繼續為台灣的科技藝術發展注入火花。2023文博會期間，可到空總展區先睹為快，更多詳情可上2023台灣文博會官網及C-LAB官網查詢。

FUTURE VISION LAB 2023

展期：2023年9月22日～至10月1日

時間：10:00-20:00

地點：空總台灣當代文化實驗場東草坪

地址：台北市大安區建國南路一段177號