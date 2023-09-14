北市地表唯一行駛火車開放預約！文博會「活的鐵道博物館」微開箱

▲2023文博會期間，國家鐵道博物館籌備處推出「DR2303號藍皮柴油客車試乘體驗」，是久違在北市地表上看到火車行駛的風景。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

「2023臺灣文博會」即將於9月22日～10月1日開展，此次國家鐵道博物館籌備處將以「微開箱」概念參與，文化部今（14）日公布，除了首度開放「總辦公室」、「澡堂」、「鍛冶工場」、「客車工場」等4大重點展區，還會將修復完成的「DR2303號藍皮柴油客車」推出試乘體驗，這也是目前唯一、久違在北市區地表上行駛的火車，9月15日起開放預約！

國家鐵道博物館籌備處以「鐵博‧新生」為概念，從「鐵道文化的再生」及「文化資產的重生」2大核心出發，應用累積的軟體資源及修復的硬體設施，將鐵道、文化、藝術的內容，轉譯為各場館的展示活動，呈現常民生活與鐵道交會的文化底蘊，讓民眾搶先體驗「活的鐵道博物館」特色。

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▲2023臺灣文博會期間，國家鐵道博物館籌備處以「藍皮柴油客車」為主角，在總辦公室特展空間推出「流動的往事─景框內外的藍皮記憶」特展。（圖／文化部）

文化部表示，在各類藝文創作中，頻繁出現的鐵道場景及元素，承載了不同世代的情感；鐵博籌備處將鐵道車輛作為文化載體，以載滿臺灣城鄉風貌記憶的「藍皮柴油客車」為主角，於總辦公室特展空間推出「流動的往事─景框內外的藍皮記憶」特展。

透過它在臺灣新電影浪潮中的身影，喚起跟著鐵道移動的記憶；並復刻大型汽油車車頭外觀模型，讓民眾認識藍皮柴油客車的歷史、車輛修復過程，期待這場電影與鐵道共演的特展，帶給大眾認識不同層次的鐵道敘事。

▲「總辦公室」還原過去作為廠務決策空間的風貌。（圖／文化部）

而展區中的「總辦公室」，自1935年落成以來即是臺北機廠行政中樞，鐵博籌備處於廠長室、副廠長室、會議室都規劃現地展，還原場域過去作為廠務決策空間的風貌；並於門廳區運用光雕投影至1/300的博物館全區立體模型，以全長5分鐘的「鐵博籌備處願景光雕影音展演」，簡介博物館分期開放期程、機能與軌道系統的運用，展演博物館的願景。

▲最早擁有古蹟身份的「澡堂」，推出「氤氳時代─員工澡堂常設展」。（圖／文化部）

在全區最早擁有古蹟身份的「澡堂」，推出「氤氳時代─員工澡堂常設展」，詮釋臺灣1930年代建築、工業設計等流行的風格。整體空間結合藝術家創作，重現浴池的職工生活氛圍，並述說廠區古蹟修復原則及文資場域再生的過程。

▲原負責打造車輛零組件的「鍛冶工場」，推出「鏗鏘再起─鍛冶工場現地展」。（圖／文化部）

在原負責打造車輛零組件的「鍛冶工場」，推出「鏗鏘再起─鍛冶工場現地展」，藉著文物清查的成果，將場內物件復歸原位，結合蒸汽鎚、加熱爐等設備，以定時聲光展演將鏗鏘的音響視覺化，塑造打鐵過程的沸騰氛圍。

▲客車工場將展示9輛典藏客、貨車，也開放部份車輛供民眾登車參觀。（圖／文化部）

為展示鐵博籌備處成立至今，累積典藏車輛修復典範及量能，客車工場將展示9輛典藏客、貨車，也開放部份車輛供民眾登車參觀。更以「DR2303號藍皮柴油客車」推出試乘體驗活動，在文博會期間每日10:30至17:00，每30分鐘開行1班車，讓大家體驗在臺北市區的地面路段「搭火車」的難得體驗。

透過修復完成的典藏車輛，在園區動態行駛，也提前預告「活的鐵道博物館」常態進行車輛展演的樣貌。試乘活動將於9月15日開放網路預約取票，另保留活動期間現場排隊取票名額。

▲文博會期間也將開放鄰近松山文創園區的空間，以「月台廣場」的概念突破既有圍籬阻隔。（圖／文化部）

除了園區內精彩的微開箱，文博會期間也將開放鄰近松山文創園區的空間，以「月台廣場」的概念突破既有圍籬阻隔，藉由鐵道設施與地景環境相結合的開放場域，建構民眾步入博物館的層次感，進一步闡述未來博物館以軌道串起園區乘車展演規劃的願景。

▲▼為了與民眾搭乘火車的記憶扣連，2023臺灣文博會活動期間，國家鐵道博物館籌備處展區每日中午限量販售「鐵博特色便當」，外盒為藍皮柴油客車造型。（圖／記者林育綾攝）

【DR2303號藍皮柴油客車試乘體驗活動】

網路開放預約： 取票連結（活動使用ACCUPASS活動通平台）

第1階段：2023/9/15（五）12:30 開放預約 9/22（五）~ 9/26（二）各車次

第2階段：2023/9/15（五）20:00 開放預約 9/27（三）~ 10/1（日）各車次

※開行班次及現場取票資訊等詳細說明，可至ACCUPASS活動通平台

【2023臺灣文博會──國家鐵道博物館籌備處展場開放資訊】

日期：2023/9/22（五）至2023/10/1（日）

時間：每日10:00至18:00

地址：臺北市信義區市民大道五段50號

※園區不提供停車服務，建議利用捷運、公車等大眾交通工具抵達