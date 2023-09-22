屏東男撐家計！輕度中風出海捕魚致行動不便　恆春警伸援手

▲恆春警分局警員潘柏恩與溫琮菘發揮愛心助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉張姓鄉民，為了扶養父母及4名子女，雖輕微中風仍然利用晚上捕魚，不幸中風加遽，導致導致行動不便，就讀大學及高中女兒被迫休學照顧他及家人，恆春警分局員警獲悉，發動捐款及捐贈民生物質前往關懷，冀望幫助他家暫度難關。

恆春警分局長樂派出所警員潘柏恩與滿州分駐所警員溫琮菘擔服聯巡勤務探訪轄區，得知1名張姓鄉民因病急需關懷，經了解，50歲的他，張男為該家庭主要收入來源，身體右側本來就有些微中風。

日前利用晚上外出捕魚，導致左側也中風，家庭支柱倒下瞬間造成經濟重創，由於他家中還有父母及3女1男4位子女，事發後，他就讀大學及高中的女兒辦理休學，在家照顧他及家人。潘柏恩及溫琮菘獲悉立即發動募款、捐贈民生物質，讓他家暫度難關，讓他們感受到社會溫馨，他對恆春員警用心相當感激。

恆春分局分局長黃文智肯定潘柏恩、溫琮菘兩員主動積極關懷轄區弱勢居民作為，有效促進警察正面形象，為民服務之舉足為同仁表率。也表示，社區警政已是現代警察之趨勢，警察不光只有維護治安層面，深入地方主動關心居民亦是重要的一環。平時與地方居民建立警民關係，進一步了解其需要，再以行動整合周邊資源提供服務，藉此提升社會對警察之觀感，更可樹立警察主動為民服務之榜樣。