　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

養眼畫面來了！台中天菜帥警猛甩戰繩　嬌小警花甜美健身

記者許權毅／台中報導

台中市第五警分局在局內設置健身房，讓員警能提升體力、爆發力等，再將技能應用在執勤需求上。「波麗士健身房」昨日正式啟用，上月曾在校門護童的「天菜帥警」張庭菘也躍躍欲試，拿起戰繩訓練，另名曾是柔道選手的甜美女警陳姵羽也經由教練指導，增強肌力。

▲▼第五分局健身房,女警,天菜帥警,警察,張庭菘,陳姵羽。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市第五警分局設置「波麗士健身房」，上月讓媽媽們被圈粉的員警張庭菘也現身體驗。（圖／記者許權毅翻攝）

第五分局長陳松寅指出，為了提升同仁體技能，積極建構訓練場地，也是讓同仁減輕工作壓力、有地方能夠運動，維持健康。經商請松竹寺、中區獅子會以及當地善心人士善款，增設各式設備，像是引體向上機、滑輪划船、倒蹬斜蹲機、三把手高掛片六角槓、多功能訓練設備等等，還聘請健身房教練，規劃適合員警的菜單，健身房就在分局內5樓，昨日下午舉行捐贈儀式，「波麗士體技健身房」正式啟用。

▲▼第五分局健身房,女警,天菜帥警,警察,張庭菘,陳姵羽。（圖／記者許權毅翻攝）

▲甜美的警花陳姵羽，經由教練指導操作器材。（圖／記者許權毅翻攝）

10多名員警、休假員警都前來體驗，有員警說，因為到外面的健身房訓練，累積下來費用相對高，有些健身房單次就200塊，現在有免費器材能使用，等於省了一筆。

▲▼第五分局健身房,女警,天菜帥警,警察,張庭菘,陳姵羽。（圖／記者許權毅翻攝）

此外，上月開學期間負責護童任務，讓媽媽們喊「想接送小孩」的天菜帥警張庭菘，昨日也到健身房體驗，經由教練指導操作戰繩；另名同樣上過新聞版面的甜美女警陳姵羽，對於重訓、體技不陌生，因為她就自台體大畢業，還擁有柔道黑帶三段，曾得過甲組冠軍，現在下班閒暇之餘，還能到分局健身。

▲▼第五分局健身房,女警,天菜帥警,警察,張庭菘,陳姵羽。（圖／記者許權毅翻攝）

第五分局表示，同仁有強健的體魄，投入到治安和交通執法工作中，為北屯區的居民提供了更安全的生活環境，他們的全力以赴，讓社區居民能夠安居樂業。

▲▼第五分局健身房,女警,天菜帥警,警察,張庭菘,陳姵羽。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼第五分局健身房,女警,天菜帥警,警察,張庭菘,陳姵羽。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼第五分局健身房,女警,天菜帥警,警察,張庭菘,陳姵羽。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼第五分局健身房,女警,天菜帥警,警察,張庭菘,陳姵羽。（圖／記者許權毅翻攝）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐
39800今晚截止！GP125接單逼近6萬張　車行頭家都笑了
中秋連假雨多！　大量雲雨帶聚集
快訊／2男無呼吸心跳！　蜂螫4人傷勢嚴重
KID婚禮日期、地點曝光！　憲哥全說了
快訊／綠議員一家3口撈千萬！　收政治獻金100萬慘了
紅斑馬值勤去超商　遭公審狂電：滾回去！國道警說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

超劣詐團！假投資坑60萬　還盜刷買筆電、iPhone...3人下場慘曝

快訊／瑞芳20人爬山遇蜂螫！4重傷「2男無呼吸心跳」　

養眼畫面來了！台中天菜帥警猛甩戰繩　嬌小警花甜美健身

藉樂陞收購案欲狂撈百億元　坑殺2萬股民許金龍判刑10年定讞

新店74歲「游泳阿北」被沖走！22警消馳援...他自行上岸這樣說

基隆父子檔議員找「臭豆腐攤商」當人頭詐助理費　3人撈千萬遭起訴

檢察總長為諸慶恩案提非常上訴　最高法院駁回

開車轉個彎挨罰6千！行穿線未禮讓行人畫面曝　警方說話了

越南女花15萬偷渡來台打工「屠宰採茶都做過」　逆騎被逮超後悔

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

台中哈士奇「跳河當鴨子」 繞公園游整圈爸喊到崩潰

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

超劣詐團！假投資坑60萬　還盜刷買筆電、iPhone...3人下場慘曝

快訊／瑞芳20人爬山遇蜂螫！4重傷「2男無呼吸心跳」　

養眼畫面來了！台中天菜帥警猛甩戰繩　嬌小警花甜美健身

藉樂陞收購案欲狂撈百億元　坑殺2萬股民許金龍判刑10年定讞

新店74歲「游泳阿北」被沖走！22警消馳援...他自行上岸這樣說

基隆父子檔議員找「臭豆腐攤商」當人頭詐助理費　3人撈千萬遭起訴

檢察總長為諸慶恩案提非常上訴　最高法院駁回

開車轉個彎挨罰6千！行穿線未禮讓行人畫面曝　警方說話了

越南女花15萬偷渡來台打工「屠宰採茶都做過」　逆騎被逮超後悔

邰智源嗆網友滾爭議大　KID爆內幕「原來是這樣」

屏東市「東方帝國社區」耐震補強完工　首創屏東先例

傳美國不希望選票出現他的名字　郭台銘：這就是假新聞

朱立倫曝內參民調侯友宜「超柯趕賴」　他解讀：暗示柯文哲乖乖當副手

高中生零用錢「1天拿400元」　他嗆：貪婪胃口被養大！全場逆風噴

中華電信iPhone 15首賣會　前88名排隊贈3600折價券

京阿尼縱火犯4年來「首次道歉」！　法庭上向罹難者丈夫致歉

狂追正妹尾隨跟蹤上下班　留「口水流下來」紙條...成騷擾鐵證

被轟造假！墨西哥「千年外星人」送驗結果出爐　「非人造非拼裝」

「Nissan Ariya Nismo」紐柏林測試曝光！外型侵略最快2024登場

張震嶽再救人！見婦硬闖馬路　狂叭到退回路邊：別怪我雞婆

社會熱門新聞

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

煉鋼廠工人失足墜電爐　當場燒到剩骨骸

砍傷觀音山7道友　嫌犯落網畫面曝光

工人掉千度電爐　剩碳化骨骸難驗DNA

即／新北女工人「4F直墜B2」！無呼吸心跳搶救中

百億逃亡大亨「小30歲女友」身分起底　最新下落曝光

獨／「割痔瘡叫太太出錢」　理科先生怒告她！

快訊／國3凌晨「聯結車墜邊坡」　成立緊急應變小組

驚悚瞬間曝！三峽砂石車硬闖燈「吞沒」女外送員

更多熱門

相關新聞

工程進度超前　台中10大行政區17:00恢復供水

工程進度超前　台中10大行政區17:00恢復供水

台中市包括中、西、東、南等10個行政區因應台水工程，自19日開始停水33小時，原本預計停水到今天下午6點鐘復水。稍早台水表示，因工程進度超前，預計今天下午5點全面恢復供水，比原定時間提早1小時。

台中最高樓「塞5大顆阻尼器」比101多　內部照片首曝光

台中最高樓「塞5大顆阻尼器」比101多　內部照片首曝光

開車轉個彎挨罰6千　行穿線未禮讓行人畫面曝

開車轉個彎挨罰6千　行穿線未禮讓行人畫面曝

警察開路釀死亡車禍　大卡車連環追撞

警察開路釀死亡車禍　大卡車連環追撞

行車糾紛！婦嗆陣頭：你祖媽七逃時你不知在哪

行車糾紛！婦嗆陣頭：你祖媽七逃時你不知在哪

關鍵字：

台中警察健身房分局第五分局天菜帥警影音

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

快訊／瑞芳驚傳多人遭蜂螫　警消出動20車

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

今雨區擴大！　後天起降溫

最寵老婆的3大星座男！Top 1寵妻狂人

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

更多

最夯影音

更多
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面