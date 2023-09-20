養眼畫面來了！台中天菜帥警猛甩戰繩　嬌小警花甜美健身

記者許權毅／台中報導

台中市第五警分局在局內設置健身房，讓員警能提升體力、爆發力等，再將技能應用在執勤需求上。「波麗士健身房」昨日正式啟用，上月曾在校門護童的「天菜帥警」張庭菘也躍躍欲試，拿起戰繩訓練，另名曾是柔道選手的甜美女警陳姵羽也經由教練指導，增強肌力。

▲台中市第五警分局設置「波麗士健身房」，上月讓媽媽們被圈粉的員警張庭菘也現身體驗。（圖／記者許權毅翻攝）



第五分局長陳松寅指出，為了提升同仁體技能，積極建構訓練場地，也是讓同仁減輕工作壓力、有地方能夠運動，維持健康。經商請松竹寺、中區獅子會以及當地善心人士善款，增設各式設備，像是引體向上機、滑輪划船、倒蹬斜蹲機、三把手高掛片六角槓、多功能訓練設備等等，還聘請健身房教練，規劃適合員警的菜單，健身房就在分局內5樓，昨日下午舉行捐贈儀式，「波麗士體技健身房」正式啟用。

▲甜美的警花陳姵羽，經由教練指導操作器材。（圖／記者許權毅翻攝）



10多名員警、休假員警都前來體驗，有員警說，因為到外面的健身房訓練，累積下來費用相對高，有些健身房單次就200塊，現在有免費器材能使用，等於省了一筆。

此外，上月開學期間負責護童任務，讓媽媽們喊「想接送小孩」的天菜帥警張庭菘，昨日也到健身房體驗，經由教練指導操作戰繩；另名同樣上過新聞版面的甜美女警陳姵羽，對於重訓、體技不陌生，因為她就自台體大畢業，還擁有柔道黑帶三段，曾得過甲組冠軍，現在下班閒暇之餘，還能到分局健身。

第五分局表示，同仁有強健的體魄，投入到治安和交通執法工作中，為北屯區的居民提供了更安全的生活環境，他們的全力以赴，讓社區居民能夠安居樂業。