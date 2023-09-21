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社會 社會焦點 保障人權

欠健保費卻受傷經濟困難住廟寺　屏東執行分署愛心幫解套

▲屏東執行分署長柯怡如民生物質給弱勢義務人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東執行分署長柯怡如民生物質給弱勢義務人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1位民眾積欠健保費，法務部執行署屏東執行分署人員前往執行，才知他工作受傷導致行動不便，無家可歸而暫住寺廟，分署長柯怡如立即指示執行人員通知健保局等單位進行救濟，讓他安心過中秋。

▲屏東執行分署長柯怡如民生物質給弱勢義務人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

中秋節將屆，部行政執行署屏東分署柯怡如分署長日前帶領執行同仁，登門拜訪轄區弱勢義務人，將分署愛心社集資所購買之清潔用品與同仁自發贊助之月餅和所需衛生用品等生活物資，送到義務人手上，希望微薄的心意能幫助當事人及其家人感受到同仁的關懷與善心，分署長亦傾聽義務人陳述困境給予鼓勵，並指示同仁聯絡轉介相關社福單位。

有滯欠健保案件的義務人因工作受傷導致行動不便，經濟困頓無家可歸寄住寺廟中，幸賴廟方熱心無償提供三餐，柯分署長請執行同仁通報健保署高屏業務組及縣府社會處，高屏業務組迅速代義務人申請健保愛心專戶並核予補助，社工訪視後亦協助他申辦中低收入補助。

另一位義務人係因執行同仁現場訪查時，發現他由於照顧長年臥病在床的母親，無法外出工作以致生活拮据，僅能依靠每月1萬元的年金及補助費維持母子二人生活，入不敷出，柯分署長除贈送該義務人母親所需之復康用品外，另亦交代同仁轉介縣府社會處，社工訪視後已協助義務人申請中低收入補助。

屏東分署表示，執行人員因為執行案件更有機會發現義務人的困境，本於「執行有愛、公義無礙」之理念，希望藉由適當的轉介，可以跨機關串起社會安全網，在同仁的主動關懷中，讓義務人感受到健保署、縣府社會處與屏東分署的溫暖。分署同仁自發性成立的愛心社將持續提供弱勢義務人物資，並不定期舉行愛心義賣，詳情請參閱分署官網公告、IG、FB與LINE訊息！

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屏東執行分署柯怡如分署長健保費廟寺愛心

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