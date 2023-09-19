企業捐贈南消五大保西分隊　水帶快速收線器提升救災效能

▲美富工業有限公司得知消息後，依照消防人員使用的需求，於19日贈與台南市消防局第五大隊保西分隊消防水帶快速收線器一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美富工業有限公司，19日贈與台南市消防局第五大隊保西分隊消防水帶快速收線器一批，以提救災效能，負責人吳明哲表示，這是對於社會安全盡一份責任的機會。

消防人員所使用的消防水帶2.5吋約10公斤、1.5吋約7公斤，充水過後濕潤的水帶更是又重又滑，一場大型火警動輒使用上百條的水帶，來維持水源不中斷，雖然火警現場常有義消弟兄的支援，但義消團隊來自各行各業，遇到持續型的火警，也不得不離開火警現場返工，因此，往往在火勢熄滅後，消防水帶的收拾成為救災人員的噩夢。





美富工業有限公司得知消息後，依照消防人員使用的需求，於19日贈與台南市消防局第五大隊保西分隊消防水帶快速收線器一批。公司老闆吳明哲本身即是義消分隊顧問，製作收線器的又是義消分隊時常出入火場的隊員歐宗和，對於火警現場的辛苦有相當程度的了解，才能做出符合現場需求的器具。吳明哲顧問表示，這是對於社會安全盡一份責任的機會。

保西義消分隊長黃耀仁協同保西分隊警消，一同前往美富工業有限公司，回贈感謝狀。吳明哲顧問是個熱心公益、樂善好施的企業家，除了參加義消分隊顧問，更參加警友站顧問，多年來對於第一線的警察及消防人員相當支持，積極參與並協助公務單位發展，深獲好評。

市長黃偉哲表示，企業一直都是消防人員的後盾，消防人員也是守護企業的第一道防線，兩者是魚幫水、水幫魚的關係。再次感謝美富工業有限公司捐贈本批水帶快速收線器，希望能有更多的企業呼應，給予消防人員更強力的支持。

消防局長李明峯指出，因分隊警消人力有限，雖然有義消弟兄的支援，災後仍需收拾大量水帶耗費人力及時間，本次的快速收線器能讓消防人員更迅速的完成裝備的整理，能更快的為下一次未知的災害做好萬全的準備。