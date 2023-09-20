高樓林立潛藏危機　南消七大隊辦高樓火災搶救演練

▲台南市消防局第七大隊，20日與華友聯EGO大樓共同辦理火災應變搶救演練，強化消防人員搶救能力、提升居民逃生觀念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

現今居住型態改變，都市發展高樓聳立已成常態，為因應高樓火災火勢迅速蔓延、逃生疏散不易等特性，台南市消防局第七大隊，20日與華友聯EGO大樓共同辦理火災應變搶救演練，強化消防人員搶救能力、提升居民逃生觀念。

此次演練情境模擬該大樓5樓起火，首先由大樓管理人員啟動自衛消防編組，進行初期滅火並疏散居民，接著消防人員抵達時交接現場資訊後，立即成立前進指揮站並指揮救災任務分工，模擬真實火場狀況，進行人命搜索、居民疏散撤離、啟動雲梯車救援、利用通風排煙建立相對安全通道等，過程相當逼真，同時培養民眾與消防隊間默契，提高高樓火災搶救效能。

第七大隊大隊長石家源表示，高樓火災濃煙蔓延迅速，住戶人數掌握不易，養成良好的防火觀念，逃生通道不堆積雜物，平時關閉防火門並熟悉逃生路線，才能在火災發生時，保護自身安全。同時正逢國家防災日期間，提醒民眾落實防災各項準備，可在實體賣場及網路平臺所設置之「防災專區」或「防災專區」採購防災用品。

消防局長李明峯表示，高樓建築物因樓層高聳、面積廣闊且戶數眾多，一旦發生火災人命搶救相當困難，透過演練可加強民眾防火防災觀念，平時做好用火用電的安全管理，定期檢查消防安全設備，保護自己與他人的生命財產安全。