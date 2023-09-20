南消義消婦女中隊副分隊長吳蓓慈　榮獲全國防火宣導志工菁英

▲台南市義消婦女中隊副分隊長吳蓓慈，榮獲內政部消防署2023年全國防火宣導志工菁英。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市義消婦女中隊副分隊長吳蓓慈，參與內政部消防署2023年全國防火宣導志工菁英甄選，脫穎而出，榮獲全國防火宣導志工菁英。

吳蓓慈副分隊長投入婦女防火宣導工作已達18年之久，對於居家的消防安全宣導始終如一，為了改變傳統教條式的宣導方式，激發一群有創意的宣導隊姊妹組成宣導話劇團，自製教具將防火宣導與話劇結合，利用舞蹈方式呈現防火防災知識，到社區團體或機關表演，更加貼近民眾引起共鳴，群策群力將居家安全知識傳達給民眾，讓每次宣導都能深入民眾的日常，除此之外，吳蓓慈副分隊長同時擔任本市消防史料館志工，無私奉獻的宣導、推廣防災教育。

台南市長黃偉哲表示，吳蓓慈副分隊長無私奉獻的推廣防災教育，榮獲全國防火宣導志工菁英，實至名歸，一直以來「安全大台南」為本市施政目標之一，鼓勵市民一同加入志工行列，共同為消防安全盡一份心力。

消防局長李明峯表示，吳蓓慈副分隊長18年來在防火宣導工作的付出，不僅擔任婦女防火宣導隊幹部，同時兼任台南市消防史料館志工，如此積極投入公共服務，將志工作為一生志業，實屬難得。