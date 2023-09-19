南消一大東山分隊　聯合吉貝耍國小實施防火防震演練

▲台南市消防局第一大隊東山消防分隊、東山區吉貝耍國小，19日上午聯合實施防火防震演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第一大隊東山消防分隊、東山區吉貝耍國小，19日上午聯合實施防火防震演練，東山消防分隊，利用集合演練時段，向學校師生宣導防火防災知識外，並透過認識消防車輛、消防器材及實際操作方式，讓現場生師體驗消防分隊的工作內容。

一大隊指出，本次宣導內容包含防震、用火、用電安全常識、CPR教學、爆竹煙火認可標示、住警器介紹及防範一氧化碳中毒宣導等。

一大隊說，每年的9月21日是921國家防災日，防震教育使學生能充分體會地震帶來的威脅與危險性，倡導「趴下、掩護、穩固」的地震求生要領，低姿勢穩固姿態，並躲避在桌下或牆邊保護頭部；平時準備求生避難包，定期檢查內容物並放置於隨手可得之處。

另於現場教導師生各項火災預防措施及緊急應變方式，並推廣居家裝設「住宅用火災警報器」，於火勢擴大前提早避難逃生，更提醒養成用電安全習慣，建立安全的居家生活環境；另中秋佳節即將到來，過節烹煮用火保持「人離火熄」，購買煙火爆竹，認明爆竹煙火的「認可標示」，未滿12歲的兒童應由家長、監護人及其它實際照顧者陪同才能施放爆竹煙火，違反者可處以3千元到1萬5千元罰鍰。

台南市消防局第一救災救護大隊陳博文大隊長表示，增加防火安全觀念，落實防災教育向下紮根，更希望透過學生帶動家中長輩重視居家防火的重要性，透過大家共同努力，打造出一個零災難、幸福快樂的城市。