華梵大學開設旅創學堂　產官學攜手再造石碇山城觀光魅力

▲華梵大學攜手政府民間開辦旅創學堂，希望再造石碇觀光魅力。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

石碇曾是世界知名古道「淡蘭古道」的南路轉運中心。為了再造石碇觀光魅力，華梵大學在新北市石碇區開設「旅創學堂」，並透過產官學攜手合作，一起推動石碇區文化旅創與地方創生，希望幫助山城再現觀光魅力，打造旅遊榮景。

新北市的石碇曾是世界知名古道「淡蘭古道」南路轉運中心，而從石碇小鎮到華梵大學的彭山—玉桂嶺地域，則屬古道的乘龍越嶺段，擁有豐富的景觀資源和人文軌跡，例如風谷森林、百年石頭厝、在地詩人吟唱、華梵國際禪學中心等，非常適合發展成為北台灣文化旅遊與地方創生新基地。

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華梵大學執行教育部計畫，推動新北市石碇區文化旅創與地方創生，昨（20日）在石碇豐田里百年紅磚房盛大舉行「旅創學堂」揭牌開營典禮，包括石碇區長劉彥伯、新北市議員陳儀君、華梵大學校長林從一等人與地方仕紳耆老共同參與。

為創發石碇旅遊生機，華梵大學今年獲教育部核准「淡蘭古道地方創生實踐計畫」，9月起由林從一與教務長蕭百興領軍，整合全校設計、科技、美術、攝影、佛藝等系師資，開設「文化旅創與地方創生課程」，將以設計工作營的形式，結合藝術、科技等跨領域專業，帶領學生提出地方旅遊發展計畫書。

「文化旅創與地方創生課程」選定石碇豐田里市民活動中心開設「旅創學堂」。林從一表示，32年前華梵創辦人曉雲導師在石碇籌辦建校時，曾在這間百年紅磚房暫居半年，如今華梵又回到同一地點開辦「旅創學堂」，除了感恩再感恩，也代表大學和地方的共學共榮勢不可擋，期盼藉由古道的重生為地方帶來新生，振興石碇觀光旅遊文化。

▲華梵大學攜手政府民間開辦旅創學堂，希望再造石碇觀光魅力。（圖／華梵大學提供）