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石碇區前區長把標案當ATM索賄　又涉亂開農業使用證明助逃稅

▲▼新北市石碇區前區長李浩榕 （中）涉貪瀆案二度約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲新北市石碇區前區長李浩榕涉貪瀆案遭二度約談，累積交保金額27萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市石碇區前區長李浩榕於，因涉嫌接受飲宴、餽贈等不正利益，洩漏天災搶修標案底價、協助廠商圍標，台北地檢署日前發動首波偵查，聲請將李浩榮羈押禁見，被法院裁定15萬元交保，新聞曝光後，有民眾檢舉，李浩榕另涉濫開「農業使用證明」協助逃漏稅捐，檢察官17日再次發動搜索約談，依圖利等罪諭令李12萬元交保。

石碇區因位處台北盆地山區，每逢天災容易出現土石流等災害，隨時應變，保持道路或水電順暢是當地重要施政措施，也是地方政府編列預算的重點項目之一，但檢調獲報，石碇區從2018年到2022年的災害緊急搶修標案，雖然都依《政府採購法》進行公開招標，卻出現疑似有官員收賄，洩漏底標，甚至是包庇廠商搓湯圓圍標的弊端。

檢調專案小組蒐證後，發現5個年度的招標預算金額各約1000萬元。北檢檢察官唐仲慶昨5月間首度指揮新北市調查處兵分12路搜索約談後，區公所技士黃志仁遭法院裁定羈押禁見，李浩榕和廠商高盛負責人李植慶則獲得交保。

消息曝光後，專案小組又接獲檢舉，李浩榕另外涉嫌在2022年7月間，明知某塊土地並非農業使用，卻仍核發「農業使用證明書」，依照《農業發展條例》規定，擁有農業使用證明書，可在土地移轉時，申請免徵土地增值稅、遺產稅和贈與稅，檢調懷疑李嫌圖利特定人，並涉犯公務員登在不實文書罪，17日再次兵分3路搜索，訊後諭令李浩榕與石碇區課長許力倫、高姓女職員各12萬、15萬、5萬元交保，張姓土地持有人則獲請回。

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