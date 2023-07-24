團費只要市價一半！華梵大學遊學團CP值爆表　不惜延畢也要出國

▲華梵大學提供多項獎勵措施，鼓勵學生赴海外研習。（圖／華梵大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

隨著疫情解封，華梵大學今年暑假推出西班牙、韓國、日本等5個有學分的熱門遊學課程，其中西班牙「歐洲美術踏查遊學」更是全台唯一的歐洲深度藝術遊學團，在學校重金補助下，不僅團費僅市價的一半，每人還有5000元獎勵金可領，吸引許多學生報名，預估今年會有一成華梵生赴海外學習。

華梵大學表示，新冠疫情前赴海外交換、遊學、實習、修讀雙聯學位等出國學習的在校生比例高達四成三；疫情來襲後仍有學生無所畏懼，堅持於疫情期間出國交換；還有人不惜延畢也要等到出國學習機會，因為學校提供的各種鼓勵措施與學習內容，CP值實在高到爆表。

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華梵大學美術與文創學系教授楊侖教授指出，華梵不僅是國內唯一帶歐洲大學的美術遊學團，「美術＋踏查」的概念也是全國遊學團首創，領隊由留學海外的藝術史博士教授擔綱，親自帶學生進行藝術教學、導覽與踏查，並參與歐洲重要大學的正式課程，獲頒歐洲大學結業證書，「如此絕無僅有的超高規格，才稱得上是真正有深度的遊學」。

華梵大學教務長簡江儒表示，校長林從一訂下目標，5年內華梵出國學習學生人數要達八成，校方祭出授予學分、提供獎助學金、來回機票等許多措施鼓勵同學出國學習，今年暑期國際遊學還有韓國佛教史專家陳明華帶隊的「韓國佛教藝術遊學團」，以及由攝影與VR設計學系領軍的「東京XR體驗之旅」等，都相當具有特色。

簡江儒說，華梵學生出國交換每人最高可領20餘萬元獎學金，統計今年全年度出國交換與參加遊學的人數已達一成，平均每10人就有1人赴海外學習，地點遍及美、德、西、韓、日、中等地，明年預計人數還會再往上衝高。