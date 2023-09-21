列舉民進黨執政缺失！　黃健庭籲藍委為2024扮「攻擊手」角色

▲國民黨舉辦立法實務研討會。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（21）日舉辦立法實務研討會中，秘書長黃健庭在會中表示，去年1126九合一選舉，國民黨立院黨團扮演主要攻擊手，檢視民進黨執政缺失，成功打了一場勝仗；今年值得檢驗的題材不會比去年少，相信黨團成員能繼續發揮最大戰力，邁向2024年總統與立委大選勝選，目標重新執政、國會過半，共同努力迎接勝利。

黃健庭提到，感謝過去總召曾銘宗、黨團幹部的帶領，無論在監督政府、揭弊把關等問政表現都交出亮眼成績，相信新會期會再接再厲、繼續努力。去年面對年底九合一選舉，當時就很期待黨團扮演主要攻擊手的角度，一一檢視民進黨政府執政缺失，果然去年九合一大選在各種不利條件情況下打了一場勝仗。

黃健庭表示，這會期是本屆最後會期，面臨換屆與總統和立委改選，因此這會期也一樣無比重要。這會期民進黨政府能夠提供藍營監督的題材，不會比一年前少。

曾銘宗昨日在中常會上的工作報告以「檢討蔡政府施政的爛尾樓」為主題，檢討民進黨把台灣帶到戰爭風險、其錯誤能源政策讓全民付出慘痛代價、經濟發展少數人獨享、貧富差距越來越大、低新問題沒有解決、勞保瀕臨破產等議題。

黃健庭說，民進黨口口聲聲要照顧的勞工權益毫無作為、用大撒幣方式解決政府面對的困難而造成財務困難，甚至債留子孫、債留曾孫，更不要說執政七年來斷交九國，外交部長卻屹立不搖等等，許多題材他們在最後一個會期努力做檢討。

黃健庭強調，本會期黨團有20位成員要投入選舉，因此在會期中可能一方面需兼顧選區、一方面要兼顧立院工作，更需要黨團夥伴支援，大家火力交叉。期待新會期黨團成員能繼續發揮最大戰力，共同為2024年總統與立委大選勝選，目標重新執政、國會過半，共同努力迎接勝利。



