天下雜誌評比吊車尾　他批侯友宜無心市政：那麼愛「找工作」就請辭

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

《天下雜誌》19日公布全國縣市首長施政滿意度調查，新北市長侯友宜滿意度僅61.1分，全國排名倒數第四。對此，民進黨立委參選人何博文表示，侯友宜赴美「找工作」屢屢鬧笑話，自證侯「烙跑」讓「新北市沒市長」已成事實，而這份民調也反映新北市民的憤怒，市長無心市政，市政團隊螺絲掉滿地，「失蹤市長」難道不需請辭嗎？

何博文說，侯友宜在訪美時自稱「沒選上就失業」，儼然忘記自己曾是超過115萬名新北市民投票選出的新北市長，所以侯友宜是自證現在「新北市無市長」？《天下》的施政滿意度調查涵蓋各類面向，侯友宜口口聲聲說要讓人民「安居樂業」，但在《天下》的調查中，在新北市府超過10年以上資歷的侯友宜，竟淪為全國倒數第四的「衝刺組」。

對於侯友宜的施政滿意度調查，成績相比去年同雜誌的調查分數下滑12.2分，也比今年5月《遠見》的施政滿意度驟降10.3分，何博文痛批，像這樣的表現，難道新北市政府不羞愧嗎？市政螺絲掉滿地，「失蹤市長」侯友宜難道不需要請辭負責嗎？

何博文指出，除了市長去美國「找工作」之外，市府秘書處長饒慶鈺違反行政中立、藐視議會，以「非屬公務行程，本處並無指派人員隨團」規避議會監督，卻又被發現饒慶鈺隨侯赴美助選，讓人懷疑現在新北市除了沒有市長之外，是連新北市府都變成侯友宜的競選總部嗎？

何博文強調，新北市議會定期會將從9月26日開始到12月4日，如果侯友宜真的那麼愛在外頭「找工作」、大玩「失蹤市長」，無視400萬名新北市民的需求，強烈建議侯友宜儘速辭去新北市長一職，好讓市民有一位更願意承擔繁瑣市政的新市長，而侯友宜也可在外專心「找工作」。