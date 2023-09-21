快訊／賴清德：設「百億癌症新藥基金」　目標2030癌症死亡減1／3

▲賴清德今天舉行國政願景發表會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（21日）舉行第三場「國家希望工程」國政願景發表會，公布「健康台灣、樂齡幸福社會」政見主張。針對打造「健康台灣」，他提出9大重點說，要通過「健康憲章」，另對於癌症已連續41年成為國人十大死因之首，他主張設立「百億癌症新藥基金」，減輕罹癌病友沈重負擔，目標於2030年讓國人癌症死亡數減少3分之1。

賴清德今天上午提出「健康台灣」與「長照3.0」系列政見，他說，隨著平均壽命增加，國人不健康餘命也在增加，他希望憑藉自身醫療專業，打造醫療台灣，讓國人更健康、國家更強，讓健康產業成為第二座護國神山。

賴清德主張，要打造「健康台灣」，首要作法是通過「健康憲章」，國家未來提出的建設或政策，應不違背健康為原則；其次則是要提升醫療服務品質，增進國人健康，例如優化醫學教育、支持基礎醫學的研究，以及重視臨床醫學與國際交流，要建立支持性的環境，擴大如營養、心理、體育等「醫療」與「非醫療」跨領域合作。

賴清德說明，第三個重點則是要改善醫療人員的工作環境，強化醫事人力增補，他主張增加護理系所的招生員額，並支持護理界所要求的「三班護病比」入法；第四個重點是，要確保健保永續經營，積極導入健康促進及疾病預防到健保裡，一方面可以增加保障，另一方面也可以減少健保支出，並推動智慧醫療、落實大家醫制度，以及在偏鄉推行到宅醫療服務。

「健保制度是目前整個台灣最重要的醫療制度」，賴清德強調，健保制度除了展現對國人健康的守護的功能，也有達到社會功能，從民國84年開始，健保改變了「因病而貧、因貧而病」的家庭悲劇，必須以多元的財務管道，確保健保能夠持續發展。

對於其他重點，賴清德說明，第五個重點是全面優化兒少醫療照護；第六個重點是增加心理健康支持，要擴大推動年輕族群心理健康支持方案，並發展社區心理衛生服務；第七個重點是強化「國家癌症防治計畫」，由於癌症已經連續41年成為國人十大死因之首，他主張設立「百億癌症新藥基金」，減輕罹癌病友沈重負擔，藉此給予病人最好的照護，希望2030年達到國人癌症死亡數減少3分之1的目標。

賴清德談及，第八個重點是強化原住民族健康服務，將根據《原住民族健康法》提出種種醫療政策，盼原住民族平均餘命可以延長；第九個重點是讓智慧醫療結合健康照護，推動生醫產業成為下一個兆元產業，他主張建立健保與基因的巨量數據，運用人工智慧進行數據分析，提升醫療服務的水準，同時也讓台灣的ICT產業、醫療服務產業、生物科技產業結合在一起，推動智慧醫療、精準醫療、再生醫療與新藥的發展。