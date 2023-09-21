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全國十大優良防火管理人　台南麻豆新樓醫院李忠信組長出線

▲台南麻豆新樓醫院李忠信組長，獲選2023年全國前10大優良防火管理人，第二大隊大隊長王騰毅及中隊長廖鼎鈞代表醫院頒贈獎狀及張貼紅榜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南麻豆新樓醫院李忠信組長，獲選2023年全國前10大優良防火管理人，第二大隊大隊長王騰毅及中隊長廖鼎鈞代表醫院頒贈獎狀及張貼紅榜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南麻豆新樓醫院李忠信組長，2023年由台南市消防局第二大隊提報參選優良防火管理人，更在全國參選者脫穎而出，入選全國前10大優良防火管理人，21日由第二大隊大隊長王騰毅及中隊長廖鼎鈞代表消防局前往麻豆新樓醫院頒贈獎狀及張貼紅榜，由副院長唐秋敏、副院長黃俊鈞及組長李忠信代表受獎。

台南市消防局指出，麻豆新樓護理之家於2018年度榮獲全國績優防火管理措施場所，麻豆新樓醫院於2019年度榮獲全國績優防火管理措施場所，事隔4年後，2023年度更創佳績，由各縣市推派優良防火管理人甄選，麻豆新樓醫院李忠信組長獲選內政部消防署評選2023年度十大優良防火管理人，擔任防火管理人期間，防災防火相當優異。

麻豆新樓醫院李忠信組長建立醫療病房、重症單位及協力部門自衛消防編組看板、每日編組人員編排更新編組任務，還推動與建制完整醫院事件指揮系統(HICS)以因應災害發生時醫院有效之指揮機構，發揮統合戰力、降低損失，以確保人員安全；此外還積極配合政府機關辦理大型防災演練，更在新冠疫情期間辦理南區毒化災醫療救護演習、以視訊方式進行桌上模擬演練，防護工作不停擺。

▲台南麻豆新樓醫院李忠信組長，獲選2023年全國前10大優良防火管理人，第二大隊大隊長王騰毅及中隊長廖鼎鈞代表醫院頒贈獎狀及張貼紅榜。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新樓醫院劉啓舉院長表示，本次得獎歸功於全體麻新同仁齊同努力，勉勵李忠信組長以終為始，持續提升醫院及避難弱勢場所防火管理能力，更表達感謝消防局第二大隊及麻豆分隊，長期以來對醫院消防安全指導。

消防局局長李明峯提到市長黃偉哲得知今年消防局推派的3名代表，全數獲獎，足見台南市各企業單位，都非常重視工作領域上的公共安全及消防安全，並且有著優良事蹟的表現，得此殊榮乃實至名歸。此外，亦表示場所除了做好火災預防工作外，也要加強滅火設備如滅火器、消防栓之操作訓練，務使員工皆能熟練其操作方法，如此一來，即使火災發生也能它撲滅，達到初期滅火之效，亦是「自己財產，自己護」的精神。

第二大隊王大隊長騰毅呼籲各場所應定期審視消防防護計畫書的內容及防火管理人證書是否過期或需要更新，並提醒場所若進行增建、改建、修建、室內裝修施工致影響原有系統式消防安全設備功能時，其管理權人應責由防火管理人另定施工中消防防護計畫，以降低施工中場所火災風險。

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