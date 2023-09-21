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台南建物及死亡火災起火原因　電氣因素居第1名

▲台南市火災起火原因分析出爐，電氣因素居第1名，民眾應小心用電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市火災起火原因分析出爐，電氣因素居第1名，民眾應小心用電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

統計台南市2022年火災總件數1472件，建築物火災發生333件佔火災總件數23％，工廠火災發生38件佔總件數11％，建築物火災起火原因第1名為「電氣因素」110件，第2名為「爐火烹調」97件；工廠火災起火原因第1名為「機械設備」16件，第2名為「電氣因素」6件。

▲台南市火災起火原因分析出爐，電氣因素居第1名，民眾應小心用電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

統計台南市2022年「火災死亡」人數10人，「火災受傷」人數7人。「火災死亡」起火原因第1名為「電氣因素」5人，第2名為「自殺」3人；「火災受傷」起火原因第1名為「菸蒂」5人，第2名為「電氣因素」1人。

消防局調查起火原因、統計分析，台南市「建築物火災」、「工廠火災」、「火災死亡」及「火災受傷」起火原因第1名及第2名都與「電氣因素」有關，顯見用電安全是刻不容緩的，而住宅場所設置「住宅用火災警報器」在電氣火災初期即發出語音警報，提醒民眾初期滅火或儘早避難逃生，可大幅降低死、傷及損失，其實民眾只要稍加留心，必能降低「電氣因素」所造成之火災案件。

消防局案例說明指出，2022年8月底於台南市麻豆區發生一起平房建築物火災，火煙很大有1人受困尚未出來，一直聽到磚瓦的爆炸聲…，消防局受理後派遣6個消防分隊前往救援，並由消防大隊長前往指揮搶救，到達時發現平房建築物已全面燃燒，熊熊火舌伴隨著黑色濃煙竄燒出，指揮官立即指揮所屬消防人員進行人命搜救，陸續到達消防車組進行滅火搶救及阻隔火勢延燒，經過一段時間搶救火勢撲滅，很不幸造成1位男性長者死亡，另並無人員受傷，亦無延燒鄰屋。

消防局火災調查本案起火原因亦與「電氣因素」有關，且並未裝設「住宅用火災警報器」，如果火災前能夠多留意用電安全及裝設「住宅用火災警報器」，或許悲劇就不會發生了。

為避免「電氣因素」火災持續發生，消防局建議可透過以下措施來防範「電氣因素」火災，使民眾享受各項先進「電氣」產品之便利，並能避免造成火災事故。（一）延長線在生活使用上雖然便利，但如用電習慣不佳，造成延長線過負載、積汙導電等皆可能肇使火災發生，建議民眾如電器不使用時，請將電源插頭拔除。（二）室內配線在電氣產品日新月異下，老舊建築物如未對室內配線進行更換，且無熔絲開關如未能正常作動保護時，在居家電器用品日益增加情形下，極易對室內配線產生額外負擔，造成火災疑慮，因此建議民眾如配線長年未更換情形下應請專業水電師傅進行線路重整以及計算用電情形，必要時一併更新。

▲台南市火災起火原因分析出爐，電氣因素居第1名，民眾應小心用電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

（三）電器產品中冷氣機、電冰箱皆為長年接通電源之電器，尤其冷氣機在天氣日漸炎熱時以及雨季過後或長時間停機後使用，常容易在使用之初產生異常情形，建議民眾長時間不使用時，就將冷氣機插頭或電源開關關閉。當開始使用時，注意是否有異常或聲響。（四）冰箱附近切勿堆積雜物，建議民眾應保留適當空間與注意散熱及插頭是否有蓄積棉絮、灰塵等，平時注意冰箱是否出現異常（不冷或壓縮機出現異常聲音等），發生時，建議即時檢修或更換。（五）屋內不要放置堆積大量易燃雜物，要經常整理住家環境，以免電器產品或電源線發生異常時而引燃周邊雜物，造成火災。

▲台南市火災起火原因分析出爐，電氣因素居第1名，民眾應小心用電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲市民朋友，遵守電氣：「用電不超過負載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不常插」、「電器旁不放物品」及「不使用沒安全標章的電器」之5不1沒有原則，以降低因「電氣」使用所造成之災害。

消防局長李明峯提醒民眾，除點檢居家「電氣」設備（包括電器產品使用）防範「電氣因素」火災外，住宅場所或未設置火警自動警報設備場所，請裝設住宅用火災警報器，以及早獲知火災發生並發生警報聲響，提醒區內人員進行初期滅火或選擇避難逃生。

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