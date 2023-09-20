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萬豪集團日本媒體踩線團　一泊二日遊台南

▲萬豪國際集團區域副總裁Hans Loontiens特別重視台南旅遊，親自率領日本知名媒體「mina」、「LEON」、「地球の歩き方」、「VERY」踩線團2天1夜訪台南，體驗古都的美景美食與人文。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲萬豪國際集團區域副總裁Hans Loontiens特別重視台南旅遊，親自率領日本知名媒體「mina」、「LEON」、「地球の歩き方」、「VERY」踩線團2天1夜訪台南，體驗古都的美景美食與人文。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

萬豪國際集團旗下的台南安平雅樂軒酒店，2022年插旗台南，為將旗下台南安平雅樂軒酒店及台南觀光情報，介紹給日本觀光客，集團區域副總裁Hans Loontiens特別重視台南旅遊，親自率領日本知名媒體「mina」、「LEON」、「地球の歩き方」、「VERY」踩線團2天1夜訪台南，體驗古都的美景美食與人文。

▲萬豪國際集團區域副總裁Hans Loontiens特別重視台南旅遊，親自率領日本知名媒體「mina」、「LEON」、「地球の歩き方」、「VERY」踩線團2天1夜訪台南，體驗古都的美景美食與人文。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市黃偉哲市長19日於阿霞飯店偕觀光旅遊局林國華局長、台南市旅行商業同業公會蔡承鴻理事長、台南市直轄市旅館商業同業公會古旆慈理事長、台南市民宿文化發展協會杜瑞焜理事、台南市日本人協會野崎孝男榮譽理事長、台南市日本人協會奧西克彥理事長親自接待，為了同時行銷台南觀光與農特產，黃偉哲市長特別準備新化火龍果、楠西芒果以及麻豆文旦組成的「綜合水果拼盤」，水果繽紛上桌時刻日本媒體貴賓大感驚艷紛紛搶拍，雙方熱烈互動中也介紹許多台南觀光資訊，同時向踩線業者宣傳2024台灣燈會在台南等台南400系列活動，期待透過媒體不僅將台南觀光情報介紹給日本朋友，也邀請大家2024參與台南400各大活動。

台南市長黃偉哲表示，感謝萬豪國際集團此次跨境踩線行銷活動把日本重要媒體帶到台南，相信兩日的行程帶給大家豐富精采的旅遊感受，希望各媒體的精采報導帶動台南市在國際觀光市場的能見度。這邊也想透過幾位媒體向日客發出邀請，明年2024，台灣燈會、台灣國際蘭展、國際馬拉松等各式精彩活動都在台南舉辦，歡迎各位一同前來共襄盛舉。

▲萬豪國際集團區域副總裁Hans Loontiens特別重視台南旅遊，親自率領日本知名媒體「mina」、「LEON」、「地球の歩き方」、「VERY」踩線團2天1夜訪台南，體驗古都的美景美食與人文。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市觀光旅遊局林國華局長表示，日本為台南市重點推廣的國際觀光客源國，觀旅局策略性規劃在日本不同地區參展及辦理推介活動。9月在日本人口最大的兩大城市，東京出展文總主辦之「TAIWAN PLUS 2023」，大阪則配合大阪市政府盛情邀約，將於12月參與大阪．光之饗宴2023。

今年4月與仙台市合作推動台南仙台包機首航，促進台南旅遊產品在仙台市、山形市等東北地區縣市開發販賣。期待透過活動及媒體的宣傳下，台南美食美景及特色能受到日客歡迎，讓台南市成為日本觀光客的海外旅遊首選。

▲萬豪國際集團區域副總裁Hans Loontiens特別重視台南旅遊，親自率領日本知名媒體「mina」、「LEON」、「地球の歩き方」、「VERY」踩線團2天1夜訪台南，體驗古都的美景美食與人文。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市觀光旅遊局表示，此次媒體跨境踩線活動住宿於雅樂軒酒店，體驗270度無障礙視野，可欣賞安平日落、晚霞和風景優美的港口之最高樓層酒吧Sky Bar。品嚐台南美食代表阿霞飯店。夜間進行酒吧體驗，前往赤崁中藥行台南在地酒吧，白日安排四草綠隧觀光管筏水域活動後，至國華街體驗台南小捲米粉、蝦仁飯等小食，另特別安排訪地方創生產業年繡花鞋、古蹟巡禮包含台南市立美術館1館、赤崁東街日式宿舍明治町冰淇淋等景點。精彩的景點遊程歡迎日客實際來台南親身體驗。

台南市政府將持續舉辦精彩活動，歡迎國內外旅客前來體驗台南的豐富文化和獨特風情。想知道更多最新的台南觀光景點與活動，請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」或電洽06-6353226查詢。

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