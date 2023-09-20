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台南勞局中秋送關懷　境外生大讚好濃人情味

▲台南市勞工局協同內政部移民署前往南台科技大學，致贈由展翼烘焙庇護工場、鴻佳啟能庇護中心生產的月餅，予該校國際學生分享，讓境外生也能感受中秋佳節氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局協同移民署前往南台科技大學，致贈由展翼烘焙庇護工場、鴻佳啟能庇護中心生產的月餅，予該校國際學生分享，讓境外生也能感受中秋佳節氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲關心境外生在台生活及權益，指示勞工局辦理「境外生訪視關懷服務」，20日勞工局協同內政部移民署前往南台科技大學，致贈由展翼烘焙庇護工場、鴻佳啟能庇護中心生產的月餅，予該校國際學生分享，讓境外生也能感受中秋佳節氣氛。

台南市勞工局長王鑫基表示，勞工局於2019年結合內政部移民署、首創「新南向訪視關懷服務」，主動走入各大專院校新南向專班及境外生實習企業實施訪視關懷，後續為擴大服務對象，於2022年更名為「境外生訪視關懷服務」，服務對象擴大至港澳生及其他境外生，迄今已服務逾2800名境外生。中秋佳節將至，轉達市長黃偉哲給離鄉在外的學生關懷與照護的心意，帶來由台南市展翼烘培庇護工場、鴻佳啟能庇護中心製作的月餅與大家一同分享。

▲台南市勞工局協同內政部移民署前往南台科技大學，致贈由展翼烘焙庇護工場、鴻佳啟能庇護中心生產的月餅，予該校國際學生分享，讓境外生也能感受中秋佳節氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南台科技大學張副校長瑞星表示，南台科大有9個全英語授課學程招收全球優秀國際學生，因應少子化及國內產業人才需求，2022年獲教育部核可設立「國際專修部」招收中文授課國際學生，同時獲核准增額招收重點產業領域系所僑港澳外生，積極引進國際人才，以提供產業所需。除提供優質軟硬體教學設施，更設有華語中心，使培育出的國際人才，能藉由流利華語溝通快速融入台灣社會，成為我國產業長期人力需求來源。南台科技大學境外學生來自超過35個國家，未來將持續擴大推動國際人才培育，感謝勞工局、移民署扮演起學校、學生、企業間溝通的橋梁，持續不斷的訪視關懷服務也提醒了彼此應該注意的相關法令事項，使境外生感受溫暖的關懷外更能完整的受到法令之保障。

▲台南市勞工局協同內政部移民署前往南台科技大學，致贈由展翼烘焙庇護工場、鴻佳啟能庇護中心生產的月餅，予該校國際學生分享，讓境外生也能感受中秋佳節氣氛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日一同歡度中秋節活動的為國際專修部以及全球經營管理碩士班學生，有來自南台科大姐妹校（德國、奧地利、瑞士）前來攻讀雙學位學程的同學，以及來自印度、法國、泰國、俄羅斯、香港、越南、菲律賓、印尼、聖露西亞、史瓦帝尼、柬埔寨等國家的境外生，匯集多元民族文化可說是小地球村。雖然來自不同國家，對於愛心月餅個個都是豎起大拇指喊讚，紛紛表示臺南是一個人情溫暖的城市，來到這裡感覺很安心，期待未來能在這裡安居樂業。

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