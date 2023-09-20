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杏壇有愛台南市辦教師節表揚大會　黃偉哲：感謝教師用愛成就每位孩子

▲台南市政府於樹谷園區音樂廳舉辦2023年教師節表揚大會，表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府於樹谷園區音樂廳舉辦2023年教師節表揚大會，表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為感謝教師春風化雨，台南市政府於樹谷園區音樂廳舉辦2023年教師節表揚大會，表揚2位全國師鐸奬、4位全國教育奉獻奬、23位台南市師鐸奬、9位優良特殊教育人員、20位服務滿40年、257位服務滿30年及595位服務滿20年資深優良教師。

▲台南市政府於樹谷園區音樂廳舉辦2023年教師節表揚大會，表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本年度以「杏壇有愛 因為您在」為主題，象徵教育路上親師生共同努力，用教育愛成就每一個孩子。開場表演由台南應用科技大學學生代表獻唱「星空」及「是因為你」兩首教師節主題曲，教育局鄭新輝局長代表黃偉哲市長蒞臨現場頒奬及合影，感謝教師為孩子們辛勤付出，陪伴孩子們學習成長。

黃偉哲市長表示，台南市在各項教育績效的表現大獲肯定，多項評比皆名列前茅，近日天下雜誌公布2023年永續幸福城市大調查，台南市文教力排名六都第二，感謝教師配合相關教育政策戮力執行，讓市民有感；為防堵登革熱校園群聚感染，感謝各校校長與教職員工持續共同協力進行校園病媒蚊孳生源清除工作，反覆進行巡、倒、清、刷，以確保師生健康。

另外，各校校長和老師因時制宜的依據各種教育現況，採取合宜的措施因應，如為迎接AI人工智慧時代，滿足學生學習及產業發展需求，南市有3所國中小獲選為全國人工智慧教育績優學校，領先全國。照顧每位學生的受教權益，成就每一個孩子，師長們專業且充滿教育愛的表現有目共睹，值得驕傲與表揚。

▲台南市政府於樹谷園區音樂廳舉辦2023年教師節表揚大會，表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，黃偉哲市長重視教師權益，上任以來持續增加教師福利，包括「提早發放教師考核奬金」、「調高兼行政教師不休假加班費」、「訂定教師諮商輔導支持體系設立辦法並提供全國首創教師心理諮商服務」、「國中教師員額編制每9班再增1師」、「40歲以上教師每三年提供3,500元健康檢查」、「教師每年免費接種流感疫苗」、「補休期限延長為2年且得至新調任學校續行」、「代理教師核給全學年聘期」、「持續簡化行政流程，以達行政減量效益」等，營造更優質的教育環境！

▲台南市政府於樹谷園區音樂廳舉辦2023年教師節表揚大會，表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

獲全國師鐸獎的樹林國小楊易霖老師表示，只要改變沒有不可能，科技教育翻轉偏鄉的努力與成果辛苦卻甘甜。獲全國教育奉獻獎的邱招蓮教師表示，人生以服務為目的，退休後一本初衷在台南家庭教育中心擔任志工與童軍義務服務員。服務滿40年的大內國中李世昌校長表示，從事教育志業以來，以「圓自己一個教育夢想，許孩子一生美好未來」自許並實踐。

此次大會表揚名單如下：全國師鐸奬金城國中蔡明昌及樹林國小楊易霖；台南市師鐸獎新東國小林秋美、南化國中王榮俊、中山國中黃詩涵、西港國中劉育志、新市國中蘇琬玲、建興國中周淑蘋、成功國中梅宗毓、楠西國中詹薇平、關廟國小翁靚芠、東區復興國小陳志昇、宅港國小陳美惠、東區大同國小郭人豪、小新國小黃靜慧、南化國小劉妙佳、大橋國小李麗菁、青草國小吳宗勳、漚汪國小陳建安、西門實小許媖華、三村國小附幼吳晟鳳、正新國小附幼施莉真、仁德幼兒園楊美玲。

▲台南市政府於樹谷園區音樂廳舉辦2023年教師節表揚大會，表揚績優教師。（圖／記者林東良翻攝，下同）

全國教育奉獻奬成功大學李克讓、楊明宗、那拔國小康麗娟、台南市家庭教育志工邱招蓮。40年資深優良教師：南寧高中廖芳浴、程錦茹、蘇振輝、復興國中蔣菁玉、新東國中薛登山、大內國中李世昌、龍崎國中卓水林、東光國小林義順、崇學國小周婉華、協進國小王念騏、大港國小蔡幸玲、海佃國小佘豐賜、土庫國小郝莉莉、下營國小邱明崇、光復實小曾桂鳳、正新國小余孟和、大甲國小莊士毅、文化國小許清陽、大橋國小賴銘傳、南梓實小附幼柯瓊惠。

優良特殊教育人員：永福國小吳宥靚、東區復興國小林秀真、建興國中黃千芬、成功國中蕭舟萍、六甲國中鄭雅文、進學國小王淑慧、海佃國小吳惠如、鹽水國小王麗雅、崇明國中黃琤惠。

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