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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安火速核定房東相關都更案　他再爆：建商2獨董就是環評委員

▲▼高虹安北院出庭 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費案遭起訴，近期還爆出豪宅、名車爭議，日前又被質疑竹市府火速核定與房東林美滿有關係之昇益開發「新竹市東區民主段」都更。立委參選人吳崢21日表示，昇益開發2位前後任獨立董事，竟擔任寡婦樓案環評委員，並核定通過初審，「難道新竹市政府不須利益迴避？中間沒有任何對價關係？」

對於高虹安近期爭議，吳崢披露，寡婦樓建商「理銘開發」與民主段建商「昇益開發」及「利來德投資」關係匪淺。不僅都與林美滿、林美英有關，兩公司的前後任監察人也是同一人。

吳崢說，其中更離譜的是，經查發現寡婦樓在今年八月高虹安任內，通過環評初審。其中參與審查的新竹市政府環評委員一共七位，竟就有兩位擔任過昇益開發獨立董事。

吳崢表示，昇益前獨董解鴻年、昇益獨董賴以軒，於今年七月起擔任新竹市政府環評委員，並參與寡婦樓環評初審，於八月三日做出結論建議通過環評。

吳崢分析，資料顯示，昇益開發與寡婦樓案建商理銘開發，兩公司之間關係極度密切，高虹安房東林美滿，更在其中扮演重要角色。如此明目張膽的行徑，高虹安與新竹市政府都不須利益迴避嗎？背後恐有對價關係，新竹市政府昨日還大動作開記者會稱抹黑。現在線索越來越明朗，高虹安恐怕要好好想清楚如何面對。

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