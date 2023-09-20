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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「高虹安的秘寶早能預料」　她憶去年選舉：藍白不用對新竹負責？

▲▼ 高虹安 。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安近期爭議不斷延燒。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費案遭起訴，近期還爆出豪宅、名車爭議，日前又被質疑重啟寡婦樓都更案，但得標的高登國際，其創辦人林美滿卻將豪宅「回建築」租給高虹安男友李忠庭。針對高虹安的爭議接二連三被爆出，資深媒體人黃智賢20日質問，回想去年大選，藍白怎樣力挺高虹安、鼓勵選民投票給高虹安，「真的不用對新竹市民負責嗎？」

「高虹安大秘寶，每天被爆料，但這去年早就可以預料」，黃智賢表示，去年10月，當高虹安助理四處投訴、小兔帳本被爆出，當時看完媒體報導，她就知道，高虹安的人品有很大的問題，所以她頂著逆風、出面批判高虹安，這是因為她曾在新竹工作生活10年，深愛新竹這座城，實在不忍心，讓新竹遭到高虹安的毒手，才努力提醒。

但黃智賢直言，國民黨在去年大選卻背棄自己提名的候選人林耕仁，從黨主席到縣市長、到戰鬥藍、到地方派系，到藍營名嘴跟大老，都不顧是非的護航高虹安。她不禁大嘆，回看去年，他們怎樣力挺高虹安、鼓勵選民投票給高虹安，「如今，他們負責嗎？藍與白，真的不用對我們負任何責任？」

黃智賢批評，高虹安在新竹構建讓人作噁、全面利益化的「虹建商」關係，從豪宅豪車到高階官員，到工策會、到米粉節，到跨年晚會、寡婦樓，短短8個月，高虹安和她男友不計一切，讓新竹成為建商天堂。

她舉例，高虹安可以指定有不良紀錄的建商，當工策會委員；建商主導，把米粉節變成沒有米粉內涵的怪異活動；有建商幫忙的豪宅豪車；幾年前曾行賄2000萬的建商，還可以幫高虹安辦跨年活動，還幫高虹安四處叫罵人。

「但這都只是小菜」，黃智賢指出，建商跟高虹安的新竹市政府，貌似緊密配合的，是幾個價值幾百億的都更案跟重劃案，光是寡婦樓都更案，就是1萬坪，起碼可以蓋1000戶以上，房價一坪50萬起跳。她提到，寡婦樓眷村區就在清大旁，以前她常經過，想到寡婦樓的歷史，跟如今高虹安如此火速解凍都更案，竟然公然住在寡婦樓都更案的建商利益相關人、賤價廉租給她男友的豪宅裡。

對此，黃智賢直言，「這讓人想吐，而面對質疑，新竹市府可以用謊話寫新聞稿，也讓人不齒。」

黃智賢最後表示，選舉可能有複雜的算計跟操作，但其實，最簡單的政治道理，就是要讓賢與能的人，為民眾服務，因為，投票是把很大的公權力給一個人，「把權力給了『不賢又不能』的高虹安，後果就只能是市民承受。」她也大嘆，即便高虹安一審有罪被停職，可是高虹安已經讓新竹受傷一年，更好笑的是，制度竟然是「讓貪污有罪的人，指定人代理她的市長位子」，讓她不禁質疑，難道這是建商繼續快馬加鞭進行的原因？

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