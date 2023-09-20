賴清德肯定陳吉仲　侯辦轟「把人民當塑膠」：為謀財害命喝采？

▲賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

針對民進黨主席賴清德今（20）日下午在民進黨中常會上，肯定陳吉仲展現了政務官的精神，還對陳表示「辛苦了」一事。對此，侯友宜競選辦公室表示，面對進口雞蛋爭議，賴清德作為副總統以及民進黨主席，竟然可以在國家發生如此重大弊案近1個月後，才終於發聲，卻絕口不提人民關心的食安問題，而是去肯定陳吉仲的表現。難道賴清德是在為民進黨政府的人謀不臧或謀財害命而喝采？

對於賴清德對陳吉仲的言論，發言人陳柏翰表示，賴清德是在為民進黨政府的人謀不臧或謀財害命而喝采？還是為了陳吉仲為救民進黨選情斷尾求生而感到欣慰?賴清德不顧蒼生受苦，只見吉仲辛苦，根本把人民當塑膠，莫此為甚。

陳柏翰提到，進口蛋爭議爆發以來，農業部始終推卸責任，而面對地方政府清查進口蛋流向，更是百般刁難，近期在地方政府的努力下，新北市、台中市陸續查獲「進口蛋假冒國產蛋」的違法標示問題，而令人震驚的是，今天台中所查獲兩間替農業部代工的廠商竟供稱，是「接獲農業部指示」產地需標示為台灣，試問賴清德與農業部要不要說清楚。

針對進口蛋一連串的爭議，陳柏翰轟，賴清德雖然有高達數十場選務活動及公開行程，卻對進口蛋問題未置一詞，漠不關心。就在他在「屈指可數」的聯訪中，也只願解釋自家的違建，儼然眼裡只有選舉，完全棄全民健康於不顧。

陳柏翰也說，賴清德擔任行政院長時，曾兼任行政院食品安全會報的召集人，主持過8次會報，在會議中曾強調，要為國人食品安全嚴格把關，但到今天碰到選舉就全部拋在腦後。而更諷刺的是，賴清德在今年8月26日成立其全國農業產銷團體後援會時，更說過，食安很重要、農產品的安全衛生一定要顧好，而當時陳吉仲也站在他的身邊，但面對後續陸續爆發出的種種問題，卻宛如雞蛋進口商的代言人，一路規避問題。

陳柏翰說，陳吉仲今天在歡送會中表示，希望用離開喚醒大家注意農業部門做了哪些事。但回顧陳吉仲在農業首長任內，無論是開放萊豬時，竟說萊劑是豬的保健食品、「走私貓安樂死」、「班班吃石斑」跳票，以及近來的「進口雞蛋之亂」等爭議，都讓他的仇恨值爆表，但賴清德及民進黨只會對陳吉仲送暖，卻對人民最關心的食安問題冷漠以待，這根本是全黨沉淪，冷血至極。