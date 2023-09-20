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基泰大直事故工地再次下陷　王鴻薇：初判不影響周邊道路及鄰房

▲王鴻薇20日晚間指大直94巷工地基地範圍內原工地方向有輕微下陷情形。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲王鴻薇20日晚間指大直94巷工地基地範圍內原工地方向有輕微下陷情形。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」於7日因施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，其中共計2棟、25戶建築物受到嚴重影響，不料今（20日）傳現場再度發生下陷情況。對此，在地立委王鴻薇表示，大直94巷工地基地範圍內原工地方向有輕微下陷情形，初判並不影響周邊道路及鄰房，目前持續監測中，明早跛是府會邀公會技師與基泰會勘，並能否做路面地基改良。

王鴻薇20日晚間指出，大直街94巷工地基地範圍內向原工地方向有輕微下陷情形，初步判斷並不影響周邊道路及鄰房，目前持續監測中。明早台北市政府會邀公會技師與基泰會勘，並能否做路面地基改良。

王鴻薇說，結構、土木、大地三大技師公會目前建議危險建物盡快拆除回填，四周路面鬆動空洞低壓灌漿路基改善穩定。

台北市政府建管處20日晚間則表示，北市中山區大直街94巷1弄1、3、5、7、9號1樓至5樓等2棟計25戶建築物，因基泰建設建造工程施工不當，造成建築物損壞，經鑑定建築物已傾頹毀壞不堪使用，並有危害公共安全之虞，近日又頻頻發生有感地震，極易造成建築物再次倒塌，建管處將依《建築法》第81條規定，於9月25日起執行強制拆除程序。

建管處長虞積學提及，因基泰建設建築基地的不當施工，造成大直街94巷1弄1至9號建築物遭受了嚴重的損害，包括傾斜和沉陷等問題，根據建管處委託本市建築師、土木技師以及結構技師等3大公會鑑定結果，建築物的傾斜率已經超過1／40，整棟建築下陷約2至3公尺，鑑定報告均指出，建築物無論是繼續居住或修復都不可能。

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