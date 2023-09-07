鷹架變身華麗舞台！空總連續10天「科幻GPU」音樂派對點亮市中心

▲空總「舊辦公大樓」及「戰情大樓」施工鷹架，9/22~10/1 將華麗變身為科技藝術裝置「Working_in_progress_X_鷹架GPU」。（示意圖／臺灣當代文化實驗場提供）

記者林育綾／台北報導

2023臺灣文博會即將於9/22開展，其中「空總臺灣當代文化實驗場（C-LAB）」作為主展區之一，文化部也搶先透露展演亮點，「舊辦公大樓」及「戰情大樓」施工鷹架將華麗變身為科技藝術裝置，在9/22~10/1期間點亮市中心令人期待的文博會空總展區。

C-LAB園區原為舊空軍總司令部，簡稱「空總」，前身為日治時期臺灣總督府工業研究所，文化部2018年接手空總後，致力推動科技跨域藝術的創作孵化與國際交流，空總成為「2023文博會」主要展區之一，將展現過去5年的累積成果。

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▲▼空總「舊辦公大樓」及「戰情大樓」，還留有舊空軍基地時的建築特色。（圖／王世邦攝／臺灣當代文化實驗場提供）



其中「舊辦公大樓」及「戰情大樓」是園區古蹟建築群的中心，分別興建於1940年代及1960年代，代表了空總這塊土地在日治時期工業研究所及戰後空軍總部的歷史記憶。文博會特別將今年3月起在空總展開古蹟修復工程並架設的施工鷹架，變身為科技藝術互動表演裝置「Working in Progress X 鷹架GPU」。

▲施工鷹架，變身為科技藝術互動表演裝置「Working in Progress X 鷹架GPU」。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

知名科技展演藝術策展人馮建彰及「FREES 自由的設計」團隊，以原有施工鷹架結構、防塵布為主體，增加燈光、螢幕錯落於鷹架上，有如矩陣棋盤上的數位符號，並配合音樂節奏變換影像，於夜間展現科技藝術表演新體驗。

馮建彰表示，施工鷹架通常作為施工中的假設工程項目，目的在於維護施工安全與秩序，而這次「Working in Progress X 鷹架GPU」裝置中的鷹架，也是以「支撐科技藝術未來蛻變的基本結構」為創作概念，如同支撐AI運算核心的GPU（Graphics Processing Unit）一樣重要。

他說明，空總施工中的古蹟修復工程，同時也是一顆運算未來的核心載體。此裝置混合工地鷹架的現實意象，輔以光影展演設備，成為一個超大型實體與數位裝置藝術，具有未來科幻感，將過去空軍的古蹟大樓，化身為一座可與宇宙未來對話的超大型運算GPU。

▲將過去空軍的古蹟大樓，化身為一座可與宇宙未來對話的超大型運算GPU。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）

鷹架GPU自9/22~10/1，每天晚間5點半至8點期間，將輪流播映《音符實驗場》、《FUTURE VISION LAB Highlight》、《森林・鬱》等3部作品，分別由知名嘻哈音樂製作人PUZZLEMAN、入圍金曲獎最佳樂團「甜約翰」及「I Mean Us」主唱兼鍵盤手曼達、國內知名動畫業者夢想動畫等大咖製作或參與，呈現臺灣多元豐富的文化底蘊與能量，將電子音樂、本土音樂與傳統文化結合。

▲活動將規劃特殊的「寂靜音樂派對模式」（Silent Party Mode）。（圖／臺灣當代文化實驗場提供）



活動規劃特殊的「寂靜音樂派對模式」（Silent Party Mode），鼓勵民眾可攜帶自己的耳機到現場體驗，透過掃描展區內的QR CODE，即可以耳機感受音樂與鷹架上影像互動的沉浸感。另有多場知名DJ及手指鼓音樂人的現場演出，包括來自美國的JBlack和臺灣的DJ RAYRAY、PUZZLEMAN等，現場音樂結合大型的光影藝術，讓建築工地成為創造各種有機組合的音樂光影作品平台，這種特殊的表現方式，也能減少活動聲響對週邊社區的干擾。

「Working in Progress X 鷹架GPU」也搭配FOCA福爾摩沙馬戲團策劃推出的《漫遊劇場——點亮空總》活動，由日本藝術家高橋匡太（TAKAHASHI Kyota）擔任燈光裝置設計，以場所的公共性為主題，利用光線、影像對場域進行多樣的嘗試，參加者在活動中穿戴發光的雲形圈圈，在充滿幻想與驚奇的夜間空總漫遊與探索，活動進行時，鷹架上特別的光影流動與設計，將與參與漫遊的群眾互動。

「Working in Progress X 鷹架GPU」

日期：2023年9月22日～10月1日 時間：17:30-20:00

地點：空總臺灣當代文化實驗場

地址：台北市大安區建國南路一段177號