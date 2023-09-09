　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

藍皮文博號首發！陸小芬重現電影場景　預告北市唯一「地表火車」

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。（圖／記者林育綾攝）

▲「藍皮文博號」9/9-9/17期間限定開行9天，影后的陸小芬搭上首發列車，重現當年電影《看海的日子》經典場景。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

藍皮「解憂火車」首次開向宜蘭！國家鐵道博物館籌備處推出為期9天的「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動，今（9）日從南港站開行首發列車，金馬獎影后的陸小芬一同搭乘，讓時空彷彿回到1983年電影《看海的日子》那班列車的場景。同時預告9/22起開跑的「2023臺灣文博會」，將在臺北機廠動態復駛一段柴油客車，將是北市區唯一可以「重新在地表上坐火車」的機會。

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天，今（9/9）上午啟動首發車儀式。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。（圖／記者林育綾攝）

「藍皮文博號」專列將自9/9-9/17，限定開行9天，特別協請臺鐵局將原本運行於南迴線的藍皮解憂號車隊，首度移至北部開行，除了4輛懷舊車廂外，鐵博籌備處特別規劃1輛展覽車廂，呈現2023年文博會期間鐵博園區《流動的往事─景框內外的藍皮記憶》特展精華內容，藉以展示火車作為記憶與故事載體，在電影作品中體現鐵道文化。

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。（圖／記者林育綾攝）

▲▼藍皮解憂號車隊，首度移至北部開行，鐵博籌備處特別規劃1輛展覽車廂，呈現2023年文博會期間鐵博園區《流動的往事─景框內外的藍皮記憶》特展精華內容。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。（圖／記者林育綾攝）

文化部長史哲提到，鐵道幾乎是很多的代名詞，是離別、是思念，是相逢、是所有故事的發生地，也融合各地的文化。國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰也說，火車是貼近地表行行駛的交通工具，讓人搭乘時也有心境開闊的感受。

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。（圖／記者林育綾攝）

▲影后陸小芬一同搭乘，重現當年的電影場景。（圖／記者林育綾攝）

首發車活動還邀請歌手許景淳，以清亮婉約的歌聲演唱鐵路民謠「丟丟銅仔」，為專列揭開序幕；還特別邀請以電影《看海的日子》榮獲金馬獎影后的陸小芬一同搭乘，在列車上分享心中的藍皮火車記憶，彷彿將時空帶回到1983年電影裡的那班列車上，再現女主角白梅坐在火車上，遙望窗外開闊海景，與遠方龜山島的經典畫面。

▲▼「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」期間限定推出，行程搭配電影《看海的日子》帶民眾進行文化走讀之旅。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

▲▼影后陸小芬一同搭乘，重現當年的電影場景。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。（圖／記者林育綾攝）

「藍皮文博號」專列行程每日分為上、下午班次，上午班次由南港站出發，中途停靠猴硐及大里站，至宜蘭站結束；下午班次自宜蘭站出發，中途停靠頭城及瑞芳站，至南港站結束。

途中除了介紹明年即將通車滿百年的宜蘭線，並特別安排列車在石城站到大里站之間以時速40公里慢速行駛，讓乘客透過藍皮客車特有的上升窗，一覽太平洋湛藍海景，感受海風徐徐吹拂的慢遊樂趣。

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。（圖／記者林育綾攝）

▲「藍皮文博號」可透過特有的大片上生瘡，感受自然風和美景。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。特別安排列車在石城站到大里站之間，以時速40公里慢速行駛，讓乘客透過藍皮客車特有的上升窗，一覽太平洋湛藍海景。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「藍皮文博號」特別安排列車在石城站到大里站之間，以時速40公里慢速行駛，讓乘客透過特有的上升窗，一覽太平洋湛藍海景。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。特別安排列車在石城站到大里站之間，以時速40公里慢速行駛，讓乘客透過藍皮客車特有的上升窗，一覽太平洋湛藍海景。（圖／記者林育綾攝）

而中途停靠的猴硐站和頭城站，則安排車站週邊的街區文史走讀行程，並搭配特別推出的「鐵博特色便當」期待與民眾一起創造專屬的藍皮鐵道記憶。

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」中途停靠猴硐站和頭城站。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天。（圖／記者林育綾攝）

文化部也預告，接下來在文博會活動期間，鐵博園區內將推出修復完成的「DR2303號柴油客車限定試乘體驗」活動，實踐「活的鐵道博物館」理念。

史哲說明，這個在臺北機廠的動態復駛，雖然可能只有一小段，約距離550公尺，卻有重大的意義，因為這是在北市區唯一可以「重新在地表上坐火車」的機會。隨著現代化，現在臺北市區的地表已經沒有火車了，那10天是唯一的機會，真實呈現臺灣的「活的鐵道博物館」特色。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
新竹縣工務處長4人全收押！藏錢筆記本曝　地點多到搜不完
螯龍蝦堡被打敗了！　台灣人最愛「麥當勞漢堡」曝光
資生堂千金「隆胸完硬掉」　慘變石頭奶
獨／無人機勘災大直塌陷！　松機暫停起降
43歲美魔女演婆婆！　穿泳裝「大開深V」挺胸辣爆
普渡完退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」　店長1舉動網讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藍皮文博號首發！陸小芬重現電影場景　預告北市唯一「地表火車」

螯龍蝦堡被打敗了！　台灣人最愛「麥當勞漢堡」曝光

獨／北市無人機勘災大直塌陷！松機暫停起降20分鐘　2航班延飛

建中與北一女應合校！逾6成民眾同意　學者批：男女分校像種族隔離

技能再+1！越南客求換發票　超商店員「流利對答」…全場喊加薪

全台最高！綜合私立大學招生率達100%　輔大開學典禮「體壇新星」齊聚

過半民眾同意「校園性霸凌或騷擾嚴重」　對學校處理沒信心

2023職場12大熱門現象！抖音發起「懶女孩工作」世代夯、周一極簡化

低壓甩雨彈亂周末！2熱帶擾動發展　生成颱風機率曝

辣妹闆娘發麵包送暖大直住戶！遭質疑想紅　店家：封路也沒人來買

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

歐漢聲聞前妻「約會周湯豪」祝福　速約麻衣吃火鍋：還要同一家XD

姜濤「台灣腔」都是發摟豬哥亮！　16歲看宋芸樺...她喊：我也很小

曹格離婚後首開唱「這次跌倒得很痛」　告白歌迷：你們是在改變我的人生！

道明中學操場、圍牆裂巨縫　大直民宅塌陷校方急停課1天

李多慧遇蟑螂起飛突襲！　應援中表情驚恐嚇壞逃走

藍皮文博號首發！陸小芬重現電影場景　預告北市唯一「地表火車」

螯龍蝦堡被打敗了！　台灣人最愛「麥當勞漢堡」曝光

獨／北市無人機勘災大直塌陷！松機暫停起降20分鐘　2航班延飛

建中與北一女應合校！逾6成民眾同意　學者批：男女分校像種族隔離

技能再+1！越南客求換發票　超商店員「流利對答」…全場喊加薪

全台最高！綜合私立大學招生率達100%　輔大開學典禮「體壇新星」齊聚

過半民眾同意「校園性霸凌或騷擾嚴重」　對學校處理沒信心

2023職場12大熱門現象！抖音發起「懶女孩工作」世代夯、周一極簡化

低壓甩雨彈亂周末！2熱帶擾動發展　生成颱風機率曝

辣妹闆娘發麵包送暖大直住戶！遭質疑想紅　店家：封路也沒人來買

老公隱瞞染病還買春　陸法官「不准離婚」還叫妻子去和好

基泰害420人無家可歸還搞失蹤！李四川怒斥：這不是處理事情的態度

超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人

台11線牛山段區間測速+移動測速　啟用首週無事故

獨家／去年爆秘婚⋯台粉認出《后翼棄兵》女神　 看展熱吻老公閃炸

阿北清晨闖紅燈「猛撞機車」烏龜翻躺路中　路邊4大1小車遭殃

綠營攻「大直工安案」躲超思蛋爭議？　朱立倫：民進黨不要躲避

批民進黨轉移超思弊端　王鴻薇反擊：林智堅拿綠能公司百萬政治獻金

藍皮文博號首發！陸小芬重現電影場景　預告北市唯一「地表火車」

螯龍蝦堡被打敗了！　台灣人最愛「麥當勞漢堡」曝光

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

生活熱門新聞

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

今天「白露」！撞上最兇鬼月　命理師警告：2大姓氏當心

即／強烈雨帶夜襲台南！市區慎防淹水

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

基本工資連8漲！793萬人每月健保多繳17塊

1縣市大雨！　連4天炸劇烈雷雨

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

12星座「最新一周運勢」曝光！天蠍遇貴人

膽固醇過高！連吃1水果3個月變正常

迎來永和大違停時代因為他？交通組回應

夫妻月入11.5萬不夠用！他嘆：以為贏過很多人

大直災民何時能回家　取決3指標

更多熱門

相關新聞

限定9天！藍皮解憂號首度行駛「宜蘭線」　9/9啟航

限定9天！藍皮解憂號首度行駛「宜蘭線」　9/9啟航

行駛南迴線的台鐵藍皮解憂號觀光列車，9月9日起將首度慢活行駛「宜蘭線」，限定9天往返行駛南港－宜蘭。

文化部公布新任影視聽中心董事長

文化部公布新任影視聽中心董事長

空總連續10天鷹架變身「科幻GPU」

空總連續10天鷹架變身「科幻GPU」

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了

北市圖缺席電子書借閱無上限　遠流董座喊話

北市圖缺席電子書借閱無上限　遠流董座喊話

關鍵字：

藍皮文博號解憂列車解憂火車台灣文博會臺灣文博會文化部國家鐵道博物館

讀者迴響

熱門新聞

害大直公寓倒塌「建商會幫蓋新的？」　律師4字回應

末日預言現3預兆？信徒驚跟聖經一樣

超美秘書下班前腿軟倒地！竟是遭下藥

岳母搞上女婿！「桃園人妻更新了」：得到想要的下場

運動網紅爆「其實是飯局伴遊妹」

即／《紅豆妹》警媽被查了　警將查明是否兼職

快訊／周杰倫驚傳開唱受傷　嘔吐摔倒

基泰大直搞垮公寓！網紅崴爺認買了退休宅

大直街42年老公寓「住9個月倒了」　網：房貸繼續繳

普渡完就退貨！董娘扛餅乾罐頭「賣場盧1小時」

壞消息！建案基地塌「已購客無法退貨」　建商最高還可沒收15%

網紅士林遭酒駕男撞上！全身多處受傷送醫

包小柏女兒骨灰隨身帶

害大直民宅塌陷　基泰凌晨悄刪1資訊

貓畫像沒上色被師扣分　本尊曝光

更多

最夯影音

更多
大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響

大直民宅電梯式下陷畫面曝　13秒消失...現場坍塌聲狂響
大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅龜裂傾斜急撤35戶　1房嚴重下陷「1樓直接消失」

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

大直民宅「2樓變1樓」　白天現場畫面曝光！

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

正妹警奶音甜喊「帥哥哈囉」　通緝犯樂歪回頭下秒被逮捕

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

台北大直民宅塌陷！　女老闆現烤麵包送暖

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面