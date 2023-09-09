藍皮文博號首發！陸小芬重現電影場景　預告北市唯一「地表火車」

▲「藍皮文博號」9/9-9/17期間限定開行9天，影后的陸小芬搭上首發列車，重現當年電影《看海的日子》經典場景。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

藍皮「解憂火車」首次開向宜蘭！國家鐵道博物館籌備處推出為期9天的「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動，今（9）日從南港站開行首發列車，金馬獎影后的陸小芬一同搭乘，讓時空彷彿回到1983年電影《看海的日子》那班列車的場景。同時預告9/22起開跑的「2023臺灣文博會」，將在臺北機廠動態復駛一段柴油客車，將是北市區唯一可以「重新在地表上坐火車」的機會。

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▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動9/9-9/17，限定開行9天，今（9/9）上午啟動首發車儀式。（圖／記者林育綾攝）



「藍皮文博號」專列將自9/9-9/17，限定開行9天，特別協請臺鐵局將原本運行於南迴線的藍皮解憂號車隊，首度移至北部開行，除了4輛懷舊車廂外，鐵博籌備處特別規劃1輛展覽車廂，呈現2023年文博會期間鐵博園區《流動的往事─景框內外的藍皮記憶》特展精華內容，藉以展示火車作為記憶與故事載體，在電影作品中體現鐵道文化。

▲▼藍皮解憂號車隊，首度移至北部開行，鐵博籌備處特別規劃1輛展覽車廂，呈現2023年文博會期間鐵博園區《流動的往事─景框內外的藍皮記憶》特展精華內容。（圖／記者林育綾攝）

文化部長史哲提到，鐵道幾乎是很多的代名詞，是離別、是思念，是相逢、是所有故事的發生地，也融合各地的文化。國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰也說，火車是貼近地表行行駛的交通工具，讓人搭乘時也有心境開闊的感受。

▲影后陸小芬一同搭乘，重現當年的電影場景。（圖／記者林育綾攝）

首發車活動還邀請歌手許景淳，以清亮婉約的歌聲演唱鐵路民謠「丟丟銅仔」，為專列揭開序幕；還特別邀請以電影《看海的日子》榮獲金馬獎影后的陸小芬一同搭乘，在列車上分享心中的藍皮火車記憶，彷彿將時空帶回到1983年電影裡的那班列車上，再現女主角白梅坐在火車上，遙望窗外開闊海景，與遠方龜山島的經典畫面。

▲▼影后陸小芬一同搭乘，重現當年的電影場景。（圖／記者林育綾攝）



「藍皮文博號」專列行程每日分為上、下午班次，上午班次由南港站出發，中途停靠猴硐及大里站，至宜蘭站結束；下午班次自宜蘭站出發，中途停靠頭城及瑞芳站，至南港站結束。

途中除了介紹明年即將通車滿百年的宜蘭線，並特別安排列車在石城站到大里站之間以時速40公里慢速行駛，讓乘客透過藍皮客車特有的上升窗，一覽太平洋湛藍海景，感受海風徐徐吹拂的慢遊樂趣。

▲「藍皮文博號」可透過特有的大片上生瘡，感受自然風和美景。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「藍皮文博號」特別安排列車在石城站到大里站之間，以時速40公里慢速行駛，讓乘客透過特有的上升窗，一覽太平洋湛藍海景。（圖／記者林育綾攝）



而中途停靠的猴硐站和頭城站，則安排車站週邊的街區文史走讀行程，並搭配特別推出的「鐵博特色便當」期待與民眾一起創造專屬的藍皮鐵道記憶。

▲▼「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」中途停靠猴硐站和頭城站。（圖／記者林育綾攝）



文化部也預告，接下來在文博會活動期間，鐵博園區內將推出修復完成的「DR2303號柴油客車限定試乘體驗」活動，實踐「活的鐵道博物館」理念。

史哲說明，這個在臺北機廠的動態復駛，雖然可能只有一小段，約距離550公尺，卻有重大的意義，因為這是在北市區唯一可以「重新在地表上坐火車」的機會。隨著現代化，現在臺北市區的地表已經沒有火車了，那10天是唯一的機會，真實呈現臺灣的「活的鐵道博物館」特色。