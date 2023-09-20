秋高氣爽迎接幸福感　新北2處美人樹綻放超吸睛

▲美人樹開花時景觀壯麗，桃粉紅色大型花朵掛滿樹冠。（圖／新北市景觀處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

初秋的風依稀帶著夏天尾巴的熱情。新北市街頭常見的行道樹美人樹，夏秋交替之際或入秋以後，枝頭開滿桃紅色的花，為換季拉開序幕。新北市政府景觀處推薦新北2處特色景點賞「美人」：淡水奎柔山路及三峽安溪翠堤，華麗繽紛的浪漫花道漫步其間好不愜意，歡迎大家來新北踏青賞花，欣賞特色景觀之美！

景觀處表示，美人樹開花時景觀壯麗，桃粉紅色大型花朵掛滿樹冠，映襯著秋天的青空白雲，如同矗立在大地的美人一般。位於新北市淡水區奎柔山路（北8鄉道），是連結淡水區義山及三芝區北新庄的一條鄉道，長約5.5公里。

▲位於三峽的「安溪翠堤」堤防種有約數十棵美人樹，桃紅、粉色花朵逐漸綻放中。

從北8鄉道宏龍宮往北新莊方向，沿途2公里種植了約300多株美人樹，是淡水知名的美人樹大道，也是北台灣秋天著名賞花景點，預估開花至10月中。除了可以散步賞花外，還可順遊新北最甜心水池-三芝田心子，感受天地一色、湖光山影的美好風光。

另外，在三峽河右岸「安溪翠堤」350公尺的堤防種有約數十棵美人樹，桃紅、粉色花朵綻放中，夏日為路人提供涼蔭、秋冬的美麗花景增添過路人的幸福感；新北市街頭板橋雙十路2段、新莊思源路、樹林區、蘆洲區及三重區等皆能發現其蹤跡，沿途花樹陸續盛開。

▲位於新北市淡水區奎柔山路，是連結淡水區義山及三芝區北新庄的一條鄉道，是淡水知名的美人樹大道。

景觀處長林俊德表示，歡迎民眾搭乘大眾運輸前往賞花，並一起愛護環境!此外，民眾可以在FB「賞花快報」臉書粉專點讚追蹤，即時掌握各地區花況，與粉絲們一同分享與交流新北市各地花況資訊、照片及影片，將更即時、更詳盡的賞花情報分享給大家！

▲新北市街頭常見的行道樹美人樹，夏秋交替之際或入秋以後，枝頭開滿桃紅色的花。

▲秋日時節淡水區奎柔山路美人樹落英繽紛，美不勝收。