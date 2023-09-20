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社會 社會焦點 保障人權

紅斑馬值勤下平面超商　遭公審狂電：滾回去！國道警力挺說話了

▲▼花蓮早產兒急奔台大167公里紅斑馬護送。（圖／記者范綱儀攝）

▲國道警開紅斑馬下平面道路超商如廁，遭退休警PO網公審。（示意圖／資料照）

記者陳以昇、黃資真／新北報導

日前一名蕭姓退休員警在網路PO出一段畫面，2名國道警察開著紅斑馬到超商購買食物在車上用餐，質疑2人勤務時間怠慢偷懶，邊拍邊怒罵「滾回國道去」。警方對此表示，由於該分隊轄內未設有休息站，如有飲食、生理需求，可就近前往超商處理，2警也在10分鐘後旋即返轄。

該名蕭姓退休員警以「蕭湘公子」的身分在抖音上活躍，經常拍攝砲轟警察的主題，日前他正好直擊2名國道員警開著紅斑馬巡邏車，到超商購買餐食並在車上食用，便錄下影片上前砲轟2人。

男子在影片中質問，明明國道上有龍潭休息站，為何在勤務時間下國道用餐，如果臨時發生事故怎麼辦，「你知道民眾最看不起就是你這種員警」，坐在駕駛座的男警起初耐心解答「轄區沒有到龍潭那裡」，但男子指出警察執勤時可在國道用餐，沒必要下來平面，更狂酸「你乾脆去饒河夜市買好了」，男警不忍回問「你什麼單位的？」男子反嗆「我退休了啦，我桃園市民怎麼樣」、「我最瞧不起特考班的警察」、「離開就趕快滾啊」，最後還拍下2人離去畫面，嘲笑男警倒車技術。

畫面曝光後引發網友熱論，抖音上不少人大讚「警察現在素質真的低落，應該要把門檻設高，訓練也有待加強，」、「現在年輕警察口氣都很差」、「真的謝謝蕭大哥幫我們出口怨氣」；但也有人支持2警，「我覺得國道警下交流道旁的便利商店買東西沒什麼問題欸」、「所以特考班的是惹到你了嗎？」

針對此事，國道第六公路警察大隊回應，本案為樹林分隊隊員吳姓男警與蕭姓女警於19日晚間8時至12時執行巡邏勤務，10時55分巡邏至國道2號大湳交流道迴轉時，因蕭員生理需求，就近前往超商如廁、購餐，10分鐘後旋即返轄續服巡邏勤務。

警方也解釋，由於分隊轄內未設有服務區(休息站)，員警如有生活、飲食等生理需求，皆依相關原則辦理，並向勤指中心報備，未來除將持續督囑勤務紀律外，也會維護員警健康權。

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