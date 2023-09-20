檢察總長為諸慶恩案提非常上訴　最高法院駁回

▲最高檢察署檢察總長為諸慶恩案提非常上訴遭駁回。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

富商翁茂鍾與許多司法官不當飲宴案件爆發後，也出現百利銀行資產負債管理部經理諸慶恩被控偽造文書案，最後諸男被以偽造文書罪起訴，二審遭判有罪後病死。高檢署為本案聲請再審遭駁回確定後，檢察總長邢泰釗也為此提出非常上訴，但最高法院審理後，20日駁回非常上訴確定。

本案因1995年翁茂鍾的家族事業怡華實業，與巴黎銀行（當時為百利達銀行）進行衍生性金融商品交易，當年怡華公司開出1千萬美元（約新台幣3億元）本票給銀行做為擔保，到1997年間怡華公司已經積欠近1千萬美元。銀行持本票向法院請求強制執行怡華公司帳戶金錢，並獲法院准許；因此怡華公司提出確認本票債權不存在之訴，並聲請停止執行，法院准許銀行供擔保1億4千萬元後，准予執行。

銀行方面由諸慶恩等3名主管經詢問律師事務所後，決定開出14張1千萬元可轉讓定存單做擔保，不過台北地檢署卻依照「業務登載不實」、違反《商業會計法》等罪，對諸慶恩等3名銀行主管提起公訴。3人一審均獲判無罪，但二審高等法院卻在2002年間，改將諸男依照「行使業務登載不實文書罪」判刑4月、緩刑3年，餘2人無罪。諸男與高檢署均對二審高院的有罪判決，上訴第三審。最高法院審理期間，諸男於2003年5月間，帶著有罪判決之身過世。

翁茂鍾案相關事件爆發後，高檢署為本案提出再審，但遭高等法院、最高法院駁回確定。全案再交由最高檢察署處理，檢察總長邢泰釗認為本案有法律上爭議，因此為本案提出非常上訴，但最高法院20日仍舊駁回非常上訴。