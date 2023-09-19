致力推廣資訊人權自由！　花蓮平和國中蕭維紀獲特殊優良教師

▲蕭維紀老師是一名熱愛自由軟體的教育工作者，致力推廣資訊人權自由之價值觀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣為表揚特殊優良教師，恢弘師道，以激勵教師專業精神，提振服務熱忱，甄選特殊優良教師。花蓮今年特殊優良教師蕭維紀老師是一名熱愛自由軟體的教育工作者、畢業於台灣師範大學物理系、東華大學應用物理研究所，致力於推廣資訊人權自由之價值觀。

花蓮縣特殊優良教師遴選及表揚作業要點，凡屬縣內各縣立高級中等以下學校服務該職滿五年以上，且在同一學校連續服務滿一年，品德優良、服務熱心、教學績優，並具有下列具體事蹟者，由各校（園）長召集該校（園）主任、教師暨家長代表組成初選小組遴選推薦之，並由本府組成評選小組評選之，獲獎人員除發放獎金新台幣二萬元整，並於每年表揚大會表揚。

縣長徐榛蔚認為「危機就是契機」，如何激勵老師的熱情、提升老師的專業能力及穩定老師的教學環境是重要目標，所有的教師福利政策，都是對於學校教育人員權益的重視，也透過相關的配套提升士氣，進一步回應到校園內的教學，讓更多優秀老師盡心、盡力的教學，讓孩子的學習能夠穩定的提升，進而提升花蓮未來的競爭力。

花蓮今年獲得特殊優良教師的蕭維紀老師是來自平和國中，是一名熱愛自由軟體的教育工作者、畢業於台灣師範大學物理系、東華大學應用物理研究所，具有以下特點及在職的貢獻：

1.熱愛自由軟體：對自由軟體充滿熱情的教育工作者，致力於推廣資訊人權自由的價值觀。

2.教育網路推廣：長達30年的教學生涯中，有12年的時間被借調至教育處教育網路中心，從事資訊教育相關的推廣工作。

3.自由軟體與全縣校園入口網站：參與自由軟體與全縣校園入口網站（XOOPS）的建設，這個項目是一個重要的平台，能夠讓學生更輕鬆地獲取資訊。

4.科技競賽：對科技競賽充滿熱情，因為這是展現自由軟硬體理念的絕佳機會。在一次競賽中，憑藉自己在Linux作業系統和網路管理方面的經驗，獲得了銀獎。

5.持續學習：深信科技的發展將繼續推動社會進步，因此他會持續學習和提升自己的技能，為推廣自由軟體和科技競賽做出更多貢獻。

蕭維紀老師的教育理念：以自由、開放的GNU、OpenSource和OpenHardware為主軸，透過動手實作培養學生永續發展和符合SDGs的理念，強調科技的重要性。讓學生瞭解自由軟體、開放原始碼，學會使用科技解決問題，將知識應用於日常生活中。這樣的教育方式培養學生創新、自主能力，幫助學生開創更美好的未來發展。