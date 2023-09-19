朱國榮疑棄保5億元潛逃菲律賓　高院說明未電子監控理由

▲國寶集團總裁朱國榮疑似棄保潛逃。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

刑案纏身的國寶集團總裁朱國榮傳出棄保5億元而潛逃海外，有人質疑高院為何不使用電子監控設備？高院澄清，金融案件被告通常無即時性危險，若未羈押，一般以鉅額交保、限制出境、定時到派出所報到等方式處分，很少實施電子監控。

朱國榮涉及在「龍邦國際興業」炒股，高等法院二審將他判處有期徒刑8年。另外他也捲入中信國寶案，趁著2014年間併購期間，藉機炒作相關股票，高院二審將他判處有期徒刑16年。兩案目前都上訴最高法院審理中。

朱國榮因此2案件獲得5億元交保，並須按時到轄區派出所報到。不過派出所回報，朱國榮自9月初以後就沒來簽到，高院上周四緊急開庭，當時律師就已經說聯絡不上朱國榮；高院改定本周四21日下午再度開庭，並簽發拘票，要求警方將朱國榮拘提到案。

而媒體報導，朱國榮疑似搭乘遊艇，早在月初就已經出海，目前可能已經潛逃到菲律賓。因此有媒體報導，高院囑託調查局基隆市調查站，以及海巡署等單位，調查朱國榮是否出海；此外媒體也批評高院，在本案中竟未對朱國榮使用電子腳鐐監控，才讓朱國榮輕鬆潛逃。

對於媒體報導，高等法院澄清，本案中高院並未囑託基隆地檢署指揮司法警察進行清查。此外高院也指出，一般金融案件的被告若未遭羈押，通常是以鉅額保金，加上限制出境、出海，以及定時向警局報到的方式，來確保被告配合審判程序進行；另外因此類案件不若性侵、家暴等案件，會對他人或被害人造成即時性的危險，鮮少以電子腳鐐方式監控。