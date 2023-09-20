喝下加料餛飩湯後昏睡　起床後看到洗衣籃多一件讓她崩潰

▲被害人吃完餛飩湯後就陷入昏睡，第二天不但晚起，頭還很暈。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子阿博（化名）與女友同居，竟趁著女友出國時，在女友女兒小花（化名）的餛飩湯內下藥，小花陷入昏迷，第二天起床後，發現洗衣籃內竟多了一件自己的內褲，才驚覺遭下藥性侵。最高法院審理後，將阿博重判有期徒刑8年6月定讞。

判決指出，阿博與女友、小花三人，共同居住10多年，小花稱呼阿博為叔叔，一直相安無事。案發於2019年10月間，當時阿博的女友因工作出國，屋子內僅有阿博與小花2人，晚間9點左右，小花下班返家，阿博提議將女友出國前煮好冰在冰箱的餛飩湯，加熱吃掉，小花同意。之後阿博就端出熱餛飩湯，小花不疑有他，全部喝光；但阿博沒有一同進食，反常地拿出泡麵自行食用。

小花吃完餛飩湯後，沒多久就開始頭暈，進房躺下；阿博此時假意拿出退燒藥丸，讓小花吃下，但小花吃下後，更加頭暈。模模糊糊中，小花感覺到阿博前來，撫摸她的胸部，又抓自己的手撫摸阿博下體；她雖然有大聲喝斥拒絕，但實在太暈，後來就昏睡，完全不知道發生什麼事。第二天一早，小花晚起，頭仍很暈，但她發現洗衣籃內竟多了一件自己的內褲，這才驚覺遭下藥性侵。小花隨即聯繫友人、母親，並到醫院驗傷檢測，這才發現自己服用了第四級管制毒品「Zolpidem（即佐沛眠）」。小花報警，檢警認為阿博嫌疑重大，提起公訴。

▲被害人洗衣籃內竟多了這一件，才驚覺遭下藥性侵。（示意圖／記者李佳蓉攝）

法院審理時，阿博否認犯罪，但法院根據被害人、被害人友人等供詞，另外也查出，阿博平日因為有睡眠障礙，確實有向醫院領取「Zolpidem（即佐沛眠）」成分的助眠藥物；此外，醫院也在被害人的下體內採取到阿博的DNA。因此法院認定阿博有罪，其中二審高等法院認為阿博下藥性侵，造成被害人身心受創，嚴重戕害她的性自主決定權及人性尊嚴，且對被害人身心健康及人格發展造成相當程度之損害，顯有惡性。因此重判阿博有期徒刑8年6月。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。