藉樂陞收購案欲狂撈百億元　坑殺2萬股民許金龍判刑10年定讞

▲許金龍遭判刑10年定讞。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前股票上櫃公司樂陞科技，2016年間傳出日商「百尺竿頭」公司願意公開收購樂陞股票，但最後「百尺竿頭」公司卻違約不交割。樂陞科技董事長許金龍等人遭提起公訴，許男一審判刑18年、二審判刑12年，更一審更輕，僅判刑10年、併科罰金6千萬元。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞，最高法院也通知檢方啟動防逃機制，避免許金龍潛逃。

樂陞科技在遊戲類股中頗受看好，一度衝上股后寶座。2016年間市面上更傳出當時資本額5000萬的「百尺竿頭」公司，發動以48億餘元公開收購樂陞公司，成為台灣史上遊戲業最大收購案，樂陞股價應聲上漲，衝到每股115.5元。但最後「百尺竿頭」公司卻違約不交割，未履約付款，成為我國證券交易史上首宗公開收購違約交割案件。

案件爆發後，樂陞股票遭打入跌停，檢方也將樂陞董事長許金龍傳喚到案，並聲請羈押獲准。檢方在2017年初偵查終結，對許金龍等10人提起公訴，並對許金龍求刑30年。而樂陞股價也一路溜滑梯，跌到9.86元，2017年10月間正式下櫃。

許金龍一審遭重判有期徒刑18年、併科1億元罰金，沒收犯罪所得7億餘元。二審高院改判有期徒刑12年、併科罰金1億元，並宣告沒收12.1億。全案到了去年的更一審，高院更輕判為有期徒刑10年、併科罰金6000萬元，沒收不法所得12億餘元。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

本案投保中心也協助近2萬名股民，向樂陞、許金龍、百尺竿頭等人求償，台北地院一審7月間判決許金龍等人須連帶賠償53億餘元。