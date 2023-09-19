少年遭嚴父水管勒頸怒提告　判9月嫌太輕上訴求重判遭駁

▲父親以水管勒住兒子的頸部，遭判刑9月定讞。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市吳姓男子與15歲的兒子發生衝突，氣得拿出水管勒住兒子頸部。兒子事後提告家暴傷害，吳男遭起訴，一審判刑9月。但兒子不滿判刑太輕，說自己長期遭家暴，但爸爸卻毫無悔改之意，建請二審加重判刑。高院二審未採信，維持9月刑度。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，本案發生於2021年8月間，傍晚五點多，當時15歲的少年正趴臥在桌上，身為父親的吳男看到後，非常不滿，竟拿出水管勒住少年的頸部，時間持續3、4秒鐘。當時桌上的監視器錄下吳男使力勒住兒子脖子，兒子臉部漲青，還好少年也奮力撐開水管，才免於昏迷。事後少年不滿，提出家暴傷害告訴，吳男遭提起公訴。

一審法院審理後，認定吳男有罪，判刑9月。少年不滿判刑太輕，認為自己長期遭到父親暴力對待，還被診斷出患有焦慮、注意力不足過動症、疑似創傷壓力症候群等症狀，而父親在此次水管勒頸事件後，也沒有悔改及彌補之誠意，造成他難以抹去心理陰影，因此上訴請求高等法院二審加重刑度。

至於吳男也提出上訴，他指出，在相關父親家暴兒子類型的案件中，大多判處拘役（60日以下）、或易科罰金（有期徒刑6月以下）的刑度，從沒看見有法官判處不得易科罰金的刑度；況且，在本案發生前一家四口感情融洽，生活美滿，法官實在不應該對本案他以嚴父身分管教過當的單一事件，完全抹殺他對兒子多年來融洽的相處、教導、陪伴，請求宣告可易科罰金之刑。

不過高院審理後，認為吳男水管勒頸的行為太過危險，再加上力道極大，顯然不是管教子女的正當手段，再加上少年確實被診斷出焦慮等症狀；不過考量吳男之後在開庭時坦承犯罪，以及吳男被核發家暴保護令，監護權也改定給母親等等因素，高院認為吳男若入監服刑，對少年的生活影響不大。因此最後高院還是維持9月刑度，駁回雙方上訴。全案再上訴第三審，最高法院19日駁回上訴定讞。