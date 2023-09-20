陳吉仲請辭！鄭文燦肯定應有好評價：政治解讀或扭曲都不必要

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

農業部部長陳吉仲19日晚間親自在臉書上宣布請辭，旋即獲准。面對在野黨批評是在挽救副總統賴清德的選情，以及週五開議將專案報告，請辭時間點合適？行政院副院長鄭文燦20日受訪時細數陳過去的政績，並表示，如果是真誠的面對這個問題，大家對於陳吉仲從農委會主委到農業部部長，應該會有很好的評價，其他的政治解讀或扭曲都是不必要的。

針對陳吉仲請辭引發的風波，鄭文燦說，如果看完陳吉仲部長的臉書聲明，就可以了解他的心情。他是一個充滿理想主義情懷，且對台灣的農業是非常有感情的一位好部長，在他的任內也交出許多的好成績，得到農民、漁民、青農非常高的信賴。

「當然，昨天早上我跟他是在同一場會議，我了在他是非常勇於負責、勇於任事，所以他跟我前後接受訪問的基調是一樣的。」鄭文燦表示，進口雞蛋能夠讓國人買得到評價的雞蛋，這是非常重要的目標，但是也要考慮到雞農的權益，陳吉仲做了很多費心地安排，也希望能夠兩全其美。在執行過程有不夠周全的地方，他也表達了歉意，所以我們兩個昨天對外的說法是一樣的。

鄭文燦說，陳吉仲部長過去非常用心在台灣農的轉型，相信他打下的基礎會得到肯定，包括本來受到口蹄疫的影響，沒辦法拔針出口，現在也完成了；非洲豬瘟也守住了；及歐盟的黃牌漁業禁令也解除了；國內許多的產銷轉型做得比以前更好、農民收益也增加，相信這都是看得到的。

鄭文燦說，如果是真誠的面對這個問題，大家對於陳吉仲從農委會主委到農業部部長，應該會有很好的評價，其他的政治解讀或扭曲都是不必要的。