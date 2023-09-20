陳吉仲任期最後一天　上午照常出席農金獎頒獎典禮

▲任期最後一天，農業部長陳吉仲將如期出席農金獎頒獎典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部專案進口雞蛋引爆全台食安風暴，部長陳吉仲昨晚主持專案進口雞蛋說明記者會後，隨即在個人臉書宣布「我決定請辭」，這也是他3天內2度請辭獲准。今（20日）是任期最後一天，陳吉仲將如期出席上午10時的「第17屆農金獎頒獎典禮」，正如他之前多次對外說：「在這個位子上每一天都會竭盡全力。」

進口雞蛋爭議延燒多時，陳吉仲昨兩度鞠躬向社會大眾致歉，昨晚還親上火線主持記者會說明進口蛋爭議與未來精進措施，記者會上情緒起伏明顯，數度動氣批評外界指控，直指「全世界假消息最多的地方就是台灣」，也哽咽強調，進口雞蛋政策是正確的，已讓黑市消弭、產銷穩定、消費者都買得到平價蛋。

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陳吉仲原訂今天上午出席農金獎頒獎典禮，昨傳出請辭消息後，媒體記者紛紛詢問是否如期出席今天行程，農業部公關科回覆行程照舊。

農業部今上午將舉辦農業金融界年度盛事「第17屆農金獎頒獎典禮」，將頒發營運卓越獎等10個獎項給獲特優獎、優等獎及甲等獎的70家農漁會，肯定農漁會過去一年的努力，陳吉仲將親自頒獎，而這也是他任內最後一個公開行程。

今年8月1日農委會升格成農業部，陳吉仲風光成為首任農業部長，當天在揭牌典禮中冒雨致詞，感謝總統蔡英文「讓庄跤囡仔（鄉下小孩）可以有這個機會擔任這個位子」，不料才上任就因捲入進口雞蛋爭議黯然下台。陳吉仲原本是中興大學教授，7年前借調至農委會，明年5月借調將屆滿8年，之前面對媒體追問，總回：「政務官本來就是不可能永遠在一個位子，借調期滿就會回學校去。」