陳吉仲辭官提前回中興任教　校方：收到申請後尊重學院安排

▲農業部長陳吉仲請辭後，料將回中興大學任教，校方表示，尊重學院與系上安排。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

農業部長陳吉仲昨（19日）晚間請辭獲准。陳吉仲原為中興大學應用經濟學系特聘教授，明年5月借調期滿。中興大學表示，目前尚未收到陳吉仲歸建的申請書，未來如何安排陳吉仲授課，校方尊重農資學院與應用經濟學系的安排。而查詢中興大學網頁，目前仍可看到陳吉仲在中興有開設「計量經濟理論」課程。

進口雞蛋爭議延燒多時，陳吉仲昨天兩度鞠躬向社會大眾致歉，昨晚還親上火線主持記者會，說明進口蛋議題與未來精進措施，不料記者會結束後一小時，就在個人臉書發出2000多字長文，寫下「我決定請辭」，後來行政院也准辭。

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陳吉仲原本在中興大學應用經濟學系擔任特聘教授，2016年總統蔡英文上任後，借調擔任農委會副主委，後來接任農委會主委。農委會升格農業部後，成為首任農業部部長，但僅當了50天部長便黯然下台。

陳吉仲請辭後，是否返回中興大學任教，中興大學指出，校方尚未收到陳吉仲歸建的申請書，因為沒相關資訊，現在暫時無法回應。一旦收到歸建申請書，未來如何安排陳吉仲授課，校方尊重農資學院與應用經濟學系的安排。而查詢中興大學網頁，目前仍可看到陳吉仲在中興大學應用經濟學系學士班開設「計量經濟理論」課程。