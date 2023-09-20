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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「多餘進口蛋報廢再正常不過」　他拿超商比喻：關鍵在隨時有庫存可用

▲雞蛋,彰化。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲進口蛋議題延燒。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

為解決缺蛋問題，農業部日前實施雞蛋進口專案，卻因過期的5402萬顆雞蛋改做堆肥使用，被輿論質疑是虛擲經費。民進黨立委林俊憲解釋，農業部在進口蛋時是以平均消耗量去估算，但關鍵是不能讓超市貨架空蕩蕩的，隨時要有庫存可以調度支援，只能多不能少。進口蛋只是補充，有多餘進口蛋報廢是一開始就能預見的情況。

林俊憲解釋，進口蛋為何會報廢？其實跟超商即期鮮食是同一個道理。各大超商每天都會在特定時段將鮮食產品打折，幅度非常大，7折65折都有，鮮食保存期限短，一但快要到期，與其報廢不如打折多少拿回成本。那麼大家有沒有想過，為何每天都有那麼多即期品，超商卻不減少進貨量？難道他們不會估算嗎？

對於相關考量，林俊憲解釋，做過超商店員、尤其是晚班接大夜的朋友都知道，一間門市每日報廢的食品數量是非常驚人的，超商進貨不是平均銷售多少就進多少，總公司會要求進更多，就是為了不讓貨架上空蕩蕩的，或是突然有哪樣東西熱賣卻太快賣完。多出來沒賣完的部分是必要成本，打折出售也沒關係，他們考量的因素更多。

林俊憲解釋，同樣的，農業部在進口蛋時當然是以平均消耗量去估算，但關鍵是不能讓超市貨架空蕩蕩的，隨時要有庫存可以調度支援，只能多不能少。光是一間超商每天都會報廢掉如此多的鮮食，進口蛋如此大的數量，還要考量到船期長來不及反映市場變化，會有耗損報廢再正常不過。

林俊憲直言，況且政府原則一直都是以國產蛋為優先，如果國產蛋足夠就不釋出進口蛋，這就是卜蜂董事長所說「不影響蛋農收入」的意思。進口蛋只是補充，備而不用也是好事，代表國內供應充足。

林俊憲表示，政治口水還是要回歸生活常識來看，有多餘進口蛋報廢是一開始就能預見的情況，蛋這種大宗物資也不能貼一張貼紙就打折賣，所以誤標就要趕快回收，這處置是正確的，但要無限上綱污名化所有進口蛋，這就莫名其妙了。

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